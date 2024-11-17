رئيس جامعة قناة السويس يتابع سير العملية التعليمية لطلاب ذوي الهمم

في خطوة تعكس اهتمام جامعة قناة السويس بتقديم الدعم الكامل لطلاب ذوي الهمم، أجرى الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة، زيارة تفقدية لكلية الآداب والعلوم الإنسانية، التي تُعد أكبر كلية بالجامعة من حيث عدد الطلاب ذوي الهمم.

تأتي الزيارة في إطار حرص الجامعة على تعزيز بيئة تعليمية شاملة ومتطورة تلبي احتياجات الطلاب من ذوي الهمم.

هذا وأكد الدكتور ناصر مندور أن الكلية خصصت الدور الأول بالكامل لإقامة محاضرات طلاب ذوي الهمم، بما يسهل حركة تنقلهم داخل الكلية.

كما تم توفير أماكن انتظار مريحة ومهيأة لاستقبال ذويهم، لضمان تلبية كافة متطلباتهم.

وحرص رئيس الجامعة خلال جولته على الاستماع إلى الطلاب وأولياء أمورهم، للتعرف على آرائهم واحتياجاتهم، مع التأكيد على التزام الجامعة بتوفير أفضل الخدمات الأكاديمية واللوجستية.

رافق رئيس الجامعة في جولته كل من الدكتور محمود الضبع، عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية، والدكتور محمود المتولي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وشملت الجولة زيارة لطلاب الفرقة الأولى بشعبة المكتبات، التي تضم 138 طالباً من ذوي الهمم.

وخلال اللقاء، استعرض رئيس الجامعة الترتيبات المتخذة لضمان سير العملية التعليمية بكفاءة، وشدد على أهمية تقديم الدعم المستمر لضمان تحقيق هؤلاء الطلاب لأهدافهم الأكاديمية والمهنية.

في تصريح له خلال الجولة، قال الدكتور ناصر مندور أن طلابنا من ذوي الهمم هم جزء أصيل من مجتمعنا الجامعي، ونسعى دائماً لتقديم كافة السبل التي تمكنهم من التفوق والتميز، كما نعمل على إزالة كل العقبات التي قد تواجههم وتوفير بيئة تعليمية نموذجية تواكب احتياجاتهم."

من جانبه، أثنى الدكتور محمود الضبع على الدعم الكبير الذي تقدمه إدارة الجامعة لطلاب ذوي الهمم، مؤكداً أن الكلية تعمل باستمرار على تطوير خدماتها بما يواكب التحديات ويحقق طموحات الطلاب، مشيراً إلى أن تخصيص مرافق خاصة ومناسبة داخل الكلية يعكس اهتمام الكلية بتحقيق التكافؤ بين جميع الطلاب.

اختتمت "مندور" الزيارة مشيراً إلى أن الجامعة لن تدخر جهداً في تقديم أفضل الخدمات التعليمية والاجتماعية للطلاب ذوي الهمم، بما يحقق لهم تكافؤ الفرص ويعزز دورهم في المجتمع الأكاديمي والوطني.