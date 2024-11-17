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الأحد 17 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أحمد الجندي يفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم بالخماسي الحديث لعام 2024

الجندي
الجندي
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فاز لاعب منتخب مصر للخماسي الحديث، أحمد الجندي صاحب ذهبية أولمبياد باريس 2024  بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2024 على هامش اجتماع كونجرس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث المقام في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية في نسخته الـ 72 يومي 16 و17 نوفمبر الجاري.
وفاز أحمد الجندي بالجائزة بعد منافسة مع بطل العالم المجري شابا بوم وبطل كوريا الجنوبية وونجتاي جون.

أحمد الجندي جائزة افضل لاعب الخماسي الحديث منتخب مصر للخماسي الحديث