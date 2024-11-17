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الأحد 17 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

حسام داغر يعلن مشاركته في الفيلم العالمي "40 days"

فيلم 40 days
فيلم "40 days"
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أعلن الفنان حسام داغر منذ قليل، عن مشاركته في الفيلم السينمائي العالمي “40 days”، حيث نشر على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” بوستر الفيلم، وعلق عليه قائلاً: “بعد الانتهاء من تصويره بالكامل في الولايات المتحدة الأميركية علي مدار شهرين  الفيلم سيناريو وإخراج المخرج المصري الأمريكي الدكتور بيتر تيكلا، ومدير التصوير العالمي الهندي شاهان روو ” . 

وتابع: “ فيلم 40 يوم فيلم فكرة mira victor عن قصص حقيقية عن الهجرة غير الشرعية لامريكا عن طريق حدود المكسيك، و اسم الفيلم هو فترة الاحداث الي تستغرقها الرحلة المؤلمة لمدة اربعين يوماً عبر الحدود من كولومبيا و مروراً بـ نيكاراجوا عبوراً بالمكسيك لدخول الولايات عن طريق ولاية كاليفورنيا و موضوع الهجرة غير الشرعية لاميركا هو موضوع الساعة هناك حيث دارت المنافسة بين المرشحين الرئاسيين علي قضية المهاجرين غير الشرعيين و تدور الأحداث حول رجل مصري و زوجته الحامل الذي يحاول العبور عبر رحلة الموت بين الغابات والأنهار والجبال  بحثاً عن مستقبل افضل لابنه القادم، ويتقابل خلال الرحلة مع العديد من الجنسيات الباحثة عن الحلم الامريكي و تربطهم ببعض علاقات انسانية متعددة الفيلم بطولة العديد من الممثلين من امريكا وأمريكا اللاتينية و الهند وأرمينيا وإفريقيا مما يجعل الفيلم ناطق بالعديد من اللغات تربطه الترجمة الإنجليزية لمصداقيه الاحداث” . 

واختتم حسام التدوينة قائلاً : “ و متوقع نزول الفيلم في دور السينما الامريكيه في بداية 2025   قريبا تريلر الفيلم و الإعلان عن المنصه الحاضنه له و الاعلان عن موعد عرضه في دور السينما المصرية و العربية.. خطوة مهمه جدا في حياتي الفنيه و قفزة كبيرة لي في السينما الامريكيه العالميه .. دعواتكم بالتوفيق” . 

فيلم 40 days حسام داغر الفنان حسام داغر