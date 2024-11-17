حسام داغر يعلن مشاركته في الفيلم العالمي "40 days"

أعلن الفنان حسام داغر منذ قليل، عن مشاركته في الفيلم السينمائي العالمي “40 days”، حيث نشر على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” بوستر الفيلم، وعلق عليه قائلاً: “بعد الانتهاء من تصويره بالكامل في الولايات المتحدة الأميركية علي مدار شهرين الفيلم سيناريو وإخراج المخرج المصري الأمريكي الدكتور بيتر تيكلا، ومدير التصوير العالمي الهندي شاهان روو ” .

وتابع: “ فيلم 40 يوم فيلم فكرة mira victor عن قصص حقيقية عن الهجرة غير الشرعية لامريكا عن طريق حدود المكسيك، و اسم الفيلم هو فترة الاحداث الي تستغرقها الرحلة المؤلمة لمدة اربعين يوماً عبر الحدود من كولومبيا و مروراً بـ نيكاراجوا عبوراً بالمكسيك لدخول الولايات عن طريق ولاية كاليفورنيا و موضوع الهجرة غير الشرعية لاميركا هو موضوع الساعة هناك حيث دارت المنافسة بين المرشحين الرئاسيين علي قضية المهاجرين غير الشرعيين و تدور الأحداث حول رجل مصري و زوجته الحامل الذي يحاول العبور عبر رحلة الموت بين الغابات والأنهار والجبال بحثاً عن مستقبل افضل لابنه القادم، ويتقابل خلال الرحلة مع العديد من الجنسيات الباحثة عن الحلم الامريكي و تربطهم ببعض علاقات انسانية متعددة الفيلم بطولة العديد من الممثلين من امريكا وأمريكا اللاتينية و الهند وأرمينيا وإفريقيا مما يجعل الفيلم ناطق بالعديد من اللغات تربطه الترجمة الإنجليزية لمصداقيه الاحداث” .

واختتم حسام التدوينة قائلاً : “ و متوقع نزول الفيلم في دور السينما الامريكيه في بداية 2025 قريبا تريلر الفيلم و الإعلان عن المنصه الحاضنه له و الاعلان عن موعد عرضه في دور السينما المصرية و العربية.. خطوة مهمه جدا في حياتي الفنيه و قفزة كبيرة لي في السينما الامريكيه العالميه .. دعواتكم بالتوفيق” .