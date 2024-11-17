شاهد|الدكتور علي حسين: معهد الكبد ساهم في القضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية

قال الدكتور علي حسين ، استشارى الجراحة ونائب مدير المعهد القومي للكبد، أن المعهد يعد من أعرق المنشآت الطبية وأقدمها، وقد ساهم بشكل فعال فى المبادرة الرئاسية بالقضاءعلى فيروس سى وانهاء قوائم الانتظار فى العمليات الجراحية، خاصة المتعلقة بزراعة الكبد.

أوضح علي حسين، أن المؤتمر السنوى الـ16 يشهد العديد من الجلسات العلمية والتدريبية للأطباء فى كل ما هو جديد عالميا ومحليا ، مضيفا أن معهد الكبد يعد من أهم الصروح الطبيبة المتخصصة فى مصر والشرق الأوسط

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر العلمي السنوي الـ 16 للمعهد القومي للأمراض المتوطنة والكبد، التابع للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، والذي يُعقد على مدار 3 أيام، وبحضور الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار، رئيس الهيئة، والدكتور محمد صالح مدير معهد الكبد ، ولفيف من الأطباء المختصين .

أكد نائب مدير معهد الكبد ،فى تصريحات لـ"البوابة نيوز" ، الحرص على الانتظام في تقديم الدورات التدريبية بصفة مستمرة على مدار العام، بهدف مواكبة الأبحاث العلمية الدولية في هذا المجال.

أوضح الدكتور على حسين ، إن المعهد القومي للكبد يُعد من أهم الصروح الطبية في مجال البحوث والمرجعيات العلمية المتخصصة في طب وجراحة الجهاز الهضمي والكبد، مؤكدًا ضرورة التعاون مع الأكاديميات البحثية والمؤسسات الطبية الرائدة بهذا الشأن، لنقل وتبادل الخبرات، بالإضافة إلى حرصه على تنظيم الدورات التدريبية للأطباء وفرق التمريض على أحدث أساليب العلاج المتبعة عالمية، بهدف تحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.