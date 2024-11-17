برلماني لبناني: نتعامل مع عدو إسرائيلي خبيث.. ونتنياهو مراوغ ومماطل

قال قاسم هاشم، نائب برلماني عن كتلة التنمية والتحرير، إن الحديث عن اقتراب إبرام اتفاق بين إسرائيل وحزب الله عبارة عن تصريحات كلامية حتى اللحظة، وجرى الاستماع لهذه الأحاديث إبان المفاوضات التي كانت تجري فيما يتعلق في موضوع غزة ووقف إطلاق النار، وكانت تصل أمور المفاوضات حتى اللحظة الأخيرة ويتم إفشالها من قبل حكومة الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف "هاشم"، خلال مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش"، وتقدمه الإعلامية داليا أبو عميرة، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، "علينا أن ننتظر والأمور بخواتيمها، وليس بما يقال هنا وهناك، وهذا ما قاله رئيس مجلس النواب نبيه بري".

وتابع: "نحن أمام عدو ماكر خبيث، ورئيس حكومة لهذا العدو مماطل ومراوغ، بالتالي علينا الانتظار، وحتى الآن كل هذه الأجواء الإيجابية التي حاول أن يشيعها الأمريكي أو الإسرائيلي، قد تكون هناك أجواء إيجابية تركتها مسودة المقترحات، لكن لا يمكن الاطمئنان إلى ذلك والعبرة في الخواتيم لكي نعرف كيف ستسير الأمور".