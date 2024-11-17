بهاء سلطان يحقق 78 مليون مشاهدة بـ «أنا من غيرك» من «الهوى سلطان»

حقق النجم بهاء سلطان نجاحًا كبيرًا على مدار الأيام الماضية بعد طرحه أغنية «أنا من غيرك»، وهي الأغنية الدعائية لفيلم الهوى سلطان من بطولة النجمة منة شلبي وأحمد داود وعدد كبير من النجوم والتي تصدرت جميع منصات التواصل الاجتماعي.



وسيطر «سلطان» على منصة الفيديوهات العالمية «تيك توك» وحقق هاشتاج الأغنية «#الهوى_سلطان» 78 مليون مشاهدة في مصر والعالم خلال الأيام الماضية وهو ما يعد نجاحًا كبيرًا للأغنية بالتزامن مع نجاح للفيلم أيضا بعد أقل من أسبوعين من عرضه بدور السينما.



وحرص عدد كبير من النجوم على مشاركة مقاطع من الأغنية عبر منصاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، كما عبر نجوم الفيلم عن شكرهم للنجم بهاء سلطان على تقديمه الأغنية الدعائية للفيلم ومنهم النجمة منة شلبي.



أغنية «أنا من غيرك» للنجم بهاء سلطان، كلمات منة القيعي، ألحان عزيز الشافعي، توزيع نادر حمدي وتصدرت تريند مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لعدة أيام



يذكر أن فيلم «الهوى سلطان» بطولة منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، سوسن بدر، وجيهان الشماشرجي ومن تأليف وإخراج هبة يسري، وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي اجتماعي لايت، يستعرض العلاقات والحب بين الأصدقاء.