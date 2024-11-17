سماح زيدان: التواجد في لجنة تحكيم مهرجان البحرين لم تكن مهمة سهلة

قالت الفنانة سماح زيدان، إن مشاركتها في لجنة تحكيم مهرجان البحرين السينمائي لم تكن مهمة سهلة، خاصة في ظل مشاركة عدد كبير من الأفلام المهمة من مختلف دول العالم.

وأضافت “زيدان”، في مداخلة هاتفية لقناة “النيل للأخبار”، أن وجود نجوم كبار في عضوية لجنة التحكيم كان إضافة مهمة ومنهم المخرج والمنتج السعودي صالح الفوزان، والنجمة المصرية القديرة سوسن بدر، والسيناريست والمنتجة البحرينية الشيخة سهى آل خليفة، والمخرجة السعودية هناء العمير، والفنانة القديرة بشرى، بالإضافة لحضور منى زكي ونقيب الفنانين أشرف زكي والفنانة روجينا.

وأعربت عن سعادتها بالفترة التي جمعتها مع أعضاء لجنة تحكيم مهرجان البحرين السينمائي الدولي؛ الذي يُعد من أبرز المهرجانات على مستوى المنطقة العربية في الوقت الراهن، موضحة أن مهرجان البحرين في دورته الأخيرة حظى بمشاركة واسعة من مختلف أنحاء العالم، كما تميزت الدورة بحضور جماهيري كبير، وتوجت خمسة أفلام بسبع جوائز من مهرجان البحرين السينمائي الذي اختتم فعالياته يوم الخميس 7 نوفمبر، حيث حصد فيلم “مصنوع للجمال” للمخرج جعفر البقالي ثلاث جوائز وهم أفضل مخرج لجعفر البقالي، أفضل ممثل لمبارك خميس، وأفضل مصور سينمائي لزهيب لطيف.

ولفتت إلى أن فيلم "جزر فلسطينية" للمخرجين نور بن سالم وجوليان مينانتو فاز بجوائز الأفلام الروائية، وفيلم “الشكارة والبحر” للمخرج عزيز الشناوي بجائزة لجنة التحكيم، وحصلت الممثلة نسرين آدم على جائزة أفضل ممثلة عن فيلم تحت أقدام أم للمخرج إلياس سهيل، بينما ذهب تنويه خاص إلى فيلم بين البينين للمخرجة إيثار باعامر.