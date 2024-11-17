وزير التعليم يستعرض جهود التعاون مع البنك الدولي لتعزيز إصلاح المنظومة

استقبل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، وفدًا من البنك الدولي لمتابعة تعزيز التعاون في تطوير منظومة التعليم قبل الجامعي.

تركزت المناقشات على برامج إصلاح التعليم، خاصة في مجالات الطفولة المبكرة، التقويم الشامل، معايير المعلمين، والتدريب المستمر. كما استعرض الوزير الجهود المبذولة لمواجهة تحديات كثافة الفصول والعجز في المعلمين، فضلاً عن آليات جذب الطلاب للمدارس.

ومن جانبه، ثمن فريق البنك الدولى، مشاركة البنك الدولي للوزارة منذ عدة سنوات فى برنامج إصلاح التعليم، مؤكدين الحرص على مواصلة الشراكة المثمرة في خطة اصلاح التعليم، وتقديم كافة أوجه الدعم لتنفيذ الخطة الاستراتيجية للوزارة، ودعم تنفيذ الحقائب التدريبية المختلفة للمعلمين.

وحضر اللقاء من جانب البنك الدولي، ستيفان جيمبرت المدير الاقليمى بالبنك الدولى، والدكتورة أميرة كاظم قائد الفريق، والسيد محمد يحيى أخصائى أول إدارة مالية، والسيدة فرونيكا جريجيرا كبير أخصائى تعليم.

ومن وزارة التخطيط والتعاون الدولي، نفرت هارون كبير مديرى مجموعة البنك الدولى، وباسم سامي باحث اقتصادي أول، كما حضر عمرو الشوربى خبير اقتصاد.

ومن وزارة التربية والتعليم، حضر الدكتور أيمن بهاء الدين نائب الوزير، والدكتور رمضان محمد مساعد الوزير للامتحانات والتقويم التربوى، شيرين حمدي مستشار الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقيات، والدكتورة هالة عبد السلام رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، وإيمان الرشيدي مدير المشروع، وأميرة عواد منسق الوزارة لمنظمات الأمم المتحدة، ورشا الجيوشى منسق الوزارة للشئون الأكاديمية للمدارس الدولية.