«لبيك اللهم لبيك».. شروط وتفاصيل التقديم على حج الجمعيات الأهلية 2025

كشف أيمن عبد الموجود، مساعد وزير التضامن الاجتماعي للعمل الأهلي، خطوات وطريقة التسجيل في حج الجمعيات الأهلية 2025، مشيرا إلى أن التقديم يكون إما إلكترونيا عبر بوابة الحج والعمرة أو التقدم بشكل ورقي.

وقال أيمن عبد الموجود خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية فاتن عبد المعبود، إن فتح باب التقدم لحج الجمعيات الأهلية بدأ اليوم الأحد ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 28 نوفمبر الجاري، منوها أن اللجنة العليا للحج خصصت 12 ألف تأشيرة يتم تنفيذهم عن طريق المؤسسة القومية لتيسير الحج التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.

وأضاف أيمن عبد الموجود أن شروط حج الجمعيات الأهلية تتمثل في ما يأتي «يكون أحد أعضاء الجمعية العمومية للجمعية الأهلية المسجل بعضويتها عند تقديم الطلب، ومسدد الاشتراك السنوي سواء كان عضوًا عاملًا أو منتسبًا، وأن تكون الجمعية أو المؤسسة مقيدة قبل تاريخ 30 يونيو 2024م، ولم يوقع على الجمعية أو المؤسسة أي جزاءات نتيجة لمخالفات قانونية أو مالية ثبتت بحقها بحكم نهائي، كما لم يسبق للمتقدم الراغب في أداء فريضة الحج من قبل طوال حياته، حيث سيتم التحقق من الحجاج الفائزين فقط عقب إعلان نتيجة القرعة، وذلك من خلال تقديم شهادة التحركات».

وتابع قائلا: من بين الشروط الواجب توافرها في المتقدم لأداء فريضة الحج 2025 أن يكون «كامل الأهلية لأداء المناسك، ومصري الجنسية، ويعتمد عند تحديد سن مقدم الطلب تاريخ 19 فبراير 2025م الموافق 20 شعبان 1446هـ،حيث لا يقل سن مقدم الطلب عن 25 عامًا، ويستثنى من ذلك المرافق لأحد الوالدين لا يقل عمره عن 18 عامًا، ولا يشترط وجود محرم شرعي للسيدات دون 45 عامًا».

واستكمل أيمن عبد الموجود قائلا: أسعار الحج سيتم الإعلان عنها خلال أسبوعين مقبلين، ومن المتوقع أن يتم تغيير قيمة الحج هذا العام بسبب الإقبال المتزايد على الحج.

وبشأن الفئات المستثاه لسبب مرضي، اختتم قائلا: «مرضى الفشل الكلوي ممن يتطلب علاجهم غسيل كلوي،مرضى تليف الرئة، حالات السمنة المفرطة المرضية، الحالات المتقدمة من ذوي أمراض "القلب - الأوعية الدموية - التليف الكبدي- الأورام"، السيدات الحوامل في الأشهر الأولى والأخيرة، الأمراض النفسية والزهايمر طبقًا للتقارير الطبية المعتمدة، والأمراض المعدية النشطة ذات الأثر على الصحة العامة في الحشود البشرية مثل " السل الرئوي المفتوح"».



