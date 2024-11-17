تخدم 3 وحدات قروية.. محافظ الدقهلية يتفقد الأعمال النهائية بمحطة مياه رأس الخليج 

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية اليوم الأحد، الأعمال النهائية بمحطة مياه الشرب بقرية رأس الخليج التابعة لمركز شربين ضمن مبادرة حياه كريمة والمقامة علي مساحة 5 فدان.

جاء ذلك بحضور المهندس خالد نصر، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، وممثلي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، واستشاري المشروع ، والشركة المنفذة للأعمال.

وأوضح " مرزوق " أن المحطة جرى تصميمها لتنتج 34 الف متر مكعب مياه يوميا علي مرحلتين ، تم إنشاء المرحلة الأولى منها وجاري تشغيلها والمرحلة الثانية سيتم إنشاؤها في التوسعات المستقبلية.

وأشار " المحافظ " إلى أنه جاري الانتهاء من المرحلة الأولي وتشغيل المحطة تجريبيا قبل نهاية شهر ديسمبر 2024 بطاقة انتاجية 17 ألف متر مكعب يومي، والتي ستعمل علي حل مشكلة ضعف وقطع المياه بعدد كبير من قرى شربين .

وأمر "مرزوق" بسرعة الانتهاء من توصيل التيار الكهربائي للمحطة للبدء في أعمال التشغيل التجريبي، وأخذ عينات المياه وتحليلها بالمعامل المركزية التابعة لمديرية الصحه للتأكد من جودة المياه قبل ربطها بالشبكة.

ولفت المحافظ إلى أن محطة مياه رأس الخليج سوف تخدم 3 وحدات قروية وتوابعهم وهم ( رأس الخليج - ابو جلال - كفر الترعه القديم )، مشيراً إلي أنه سيتم ربط المحطة علي الشبكة الموحدة لمياه شربين.

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