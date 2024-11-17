يشمل 20 عيادة طبية.. تطوير مبنى الإدارة الطبية بجامعة طنطا

افتتح الدكتور محمد حسين القائم بعمل رئيس جامعة طنطا أعمال رفع الكفاءة والتطوير والصيانة بمبنى الإدارة الطبية بمجمع سبرباي للكليات، وذلك بحضور الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور حاتم أمين نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عمرو عبد المنعم المشرف العام على الإدارة الطبية، والدكتور حسنى دوير مدير مركز الاستشارات الهندسية، والدكتور محمد أبو هلال نائب مدير مركز الاستشارات الهندسية، وعدد من الأطباء وهيئة التمريض والعاملين بالإدارة.

خلال جولته بالمبنى استمع القائم بأعمال رئيس الجامعة لشرح مفصل من الأطباء وهيئة التمريض للاجراءات المتبعة في تقديم الخدمات الطبية للطلاب، وتأكد من توافر جميع الأدوية والأجهزية الطبية التى تضمن تقديم خدمات طبية على أعلى مستوى، مشيدًا بما تم انجازه بالإدارة الطبية من أعمال التطوير التي شملت ٢٠ عيادة طبية تخصصية والمكاتب الإدارية واستراحات الأطباء وغرف التمريض والصيدلية وأماكن انتظار الطلاب.

وأكد القائم بأعمل رئيس الجامعة، أن تطوير منظومات تقديم الخدمات الطبية يأتي من ضمن أبرز المحاور التي توليها جامعة طنطا أهمية قصوى في خطتها الاستراتيجية، مشيدًا بما تقدمه الإدارة الطبية من خدمات طبية متميزة لطلاب الجامعة من كشف طبى للطلاب الجدد وإجراء الفحوصات الطبية والتحاليل وصرف الأدوية المقررة من الطبيب المعالج من صيدلية الإدارة الطبية.