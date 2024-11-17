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الأحد 17 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مفاجأة بشأن عدد شقق قانون الإيجار القديم

محمد عطية الفيومي،
محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الإسكان
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كشف محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، تفاصيل مناقشة المجلس لتعديلات قانون الإيجار القديم، معلقا: استدعاء 4 وزراء ورؤساء المراكز لإبداء آرائهم في تعديلات قانون الإيجار القديم.

وقال الفيومي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية فاتن عبد المعبود، إن الحكومة ستحضر لمجلس النواب من أجل إبداء رأيهم في شأن قرار المحكمة الدستورية حول قانون الإيجار القديم، نافيا أن يكون هناك 2.5 مليون وحدة سكنية مستأجرة بنظام قانون الإيجار القديم.

وأضاف وكيل لجنة الإسكان أن هناك أقل من 1.8 مليون وحدة سكنية مستخدمة في الإيجار القديم، زيادة على وجود وحدات مؤجرة بنحو 1.2 مليون وحدة سكنية لغير السكن فقط.

وتابع قائلا: سيتم الاستماع لمندوب الملاك والمستأجرين مع أساتذة القانون والاجتماع والخبراء عبر النقابات والمحافظين؛ من أجل التشاور والاستماع حول الأمر وعرض الحلول.

واختتم قائلا: تثبيت الإيجار أمر غير دستوري ويجب تحريكها، والأمر سيتم حله في خلال أسبوعين أو 20 يوما كحد أقصى.


 

محمد عطية الفيومي لجنة الاسكان بمجلس النواب قانون الإيجار القديم