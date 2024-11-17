Cairo ICT 2024.. مدبولي يزور جناح البريد ويطلع على جهود التطوير والتحديث

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جناح الهيئة القومية للبريد ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "Cairo ICT 2024"، برفقة الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. استقبلتهما داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، التي قدمت عرضًا شاملًا حول جهود الهيئة في تطوير منظومة الخدمات المقدمة للمواطنين.

أوضحت داليا الباز، أن مشاركة البريد المصري في المعرض تأتي هذا العام للتعريف بأحدث الإنجازات في مجالات التحول الرقمي، والشمول المالي، وتطوير مكاتب البريد، والبنية التحتية الرقمية، بالإضافة إلى مبادرات مثل "حياة كريمة" ومشروعات تطوير أسطول النقل والخدمات اللوجستية. تهدف هذه الجهود إلى دعم خطط الدولة لتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشارت إلى أن البريد المصري يشهد تطورًا كبيرًا في مجال التحول الرقمي، مستفيدًا من استثمارات ضخمة في البنية التحتية واعتماد أحدث التقنيات، حيث تشمل خدماته المالية والبريدية والحكومية أكثر من 4600 مكتب، إلى جانب مكاتب متنقلة وأخرى حديثة مثل مكتب "Drive Thru"، الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط.

أكدت الباز أن البريد المصري يُعد ذراع الحكومة في تقديم الخدمات بالمناطق النائية والحدودية، لا سيما من خلال مبادرة "حياة كريمة"، حيث تم الانتهاء من تطوير المرحلة الأولى التي تشمل 817 مكتبًا بنسبة إنجاز 100%، بينما تستمر أعمال المرحلة الثانية بنسبة إنجاز 83%، كما يولي البريد اهتمامًا بالاستدامة البيئية عبر تحويل السيارات القديمة إلى مركبات تعمل بالطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي.

وأبرزت الباز جهود الهيئة في الحفاظ على المباني التاريخية مثل مكتب بريد القاهرة الرئيسي ومكاتب أخرى في أسوان وأسيوط والمنيا، مؤكدة تطويرها بأساليب حديثة تراعي الاستدامة وتحافظ على الهوية التراثية.

استعرضت الهيئة خدماتها الحديثة، ومنها:

خدمات منصة مصر الرقمية

خدمة "وصلها" للشحن المتطورة باستخدام الذكاء الاصطناعي وتقنيات الجغرافية المكانية

خدمات التوثيق والشهر العقاري وخدمات وزارة الداخلية مثل إصدار بطاقات الرقم القومي وشهادات الميلاد

دفع رسوم المدارس والجامعات، وخدمات صرف المستحقات وسداد القروض

كما أضافت الهيئة ما يقرب من 2000 ماكينة صراف آلي، مع خطط لإضافة 1100 أخرى، ليصل الإجمالي إلى 3100 ماكينة موزعة على مستوى الجمهورية.

شهد جناح البريد استعراضًا لخدمات وإمكانات المطابع الرقمية الجديدة، التي تم تجهيزها بأحدث نظم الطباعة العالمية لتلبية احتياجات الهيئة والسوق المحلية.

يُذكر أن جناح البريد في معرض "Cairo ICT 2024" يجسد رؤية الهيئة نحو تقديم خدمات مبتكرة وشاملة تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخدمة المواطنين بكفاءة وجودة عالية.