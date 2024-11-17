الخميس .. القومي للترجمة يحتفي بصدور كتاب "نهضة إفريقيا الزراعية"

تحتفل وزارة الثقافة بصدور كتاب "نهضة إفريقيا الزراعية"، بإقامة حفل توقيع للطبعة العربية للكتاب بالمركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي، بحضور مترجمه الدكتور أسامة محمد رسلان والمتحدث الدكتور مصطفى رمضان، وذلك يوم الخميس الموافق ٢١ نوفمبر في تمام الساعة السادسة بمنفذ البيع بمقر المركز المركز بدار الأوبرا المصرية.

يقدم هذا الكتاب دراسة علمية مؤيدة بالنماذج والأرقام والإحصاء عن أمل هذه القارة في مستقبل يليق بإمكانياتها ويعود بالنفع على سكانها، ألا وهو قطاع الزراعة.

والجميل في هذا الطرح أنه يتناول المسألة بداية من رصد الواقع، مرورًا بعرض التجارب الزراعية البازغة في القارة، وانتهاء بالتنظير -المؤصل بالحقائق والبرهان- نحو منظومات إقليمية تشمل القارة كلها تحقيقًا للاكتفاء واستدرارًا للموارد، أملًا في التحول عن بؤس التناقض واقعًا، إلى بأس التعاضد طموحًا.