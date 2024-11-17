قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار أحمد حسام النجار، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين، أحمد محمد مصطفى، الرئيس بالمحكمة، ومحمد مرتضى مرام، نائب رئيس المحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير، بمعاقبة صاحب "فاترينة" بمنطقة حرفيين بورسعيد بالسجن المشدد 6 سنوات لإدانته ببيع المخدرات.

المشدد 6 سنوات لصاحب "فاترينة" يبيع المخدرات بحرفيين بورسعيد



وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 22 أبريل عام 2024، باتهام "و.ن.ف" 46 عاما، ويعمل صاحب "فاترينة" بمنطقة حرفيين الزهور، بإحراز بقصد الإتجار جوهرا مخدرًا للهيروين، وأحرز بغير ترخيص سلاح أبيض مطواة.

وشهد ظابط بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أنه ضبط للمتهم بإذن من النيابة العامة محرزا حقيبة تحتوي على 3 أكياس لجوهر الهيروين المخدر، وعدد 134 لفافة لذات الجوهر، ومبلغ مالي، وسلاح أبيض مطواة قرن غزال، وبتفتيشه عثر بحوزته على هاتف محمول، وبمواجهته أقر بإحراز المواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من حصيلته، والهاتف للاتصال بالعملاء، والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارته.



وثبت معمليا أن الـ 3 أكياس بداخلهم مادة ينية اللون للهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات وتزن 19 جرام، والـ 134 لفافة بداخلهم مادة الهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات وتزن 36 جرامات.



حكمت المحكمة بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات ومصادرة المضبوطات، وغرامة 100 ألف جنيها، وألزمته المصاريف الجنائية.