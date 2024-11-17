قول أمني يسقط لص أعمدة الإنارة بمدينة 6 أكتوبر

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط لص أعمدة الإنارة بمدينة 6 أكتوبر.

البداية خلال مرور قول أمني برئاسة المقدم كريم سمير رئيس مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، ومشاهدة أحد الأشخاص يقوم بفك أجزاء من عامود إنارة وبالاقتراب منه وبمناقشته أفاد بقيامه بسرقة اجزاء من أعمدة الإنارة وبيعها لمروره بضائقة مالية واعترافه بإرتكاب عدة وقائع بذات الأسلوب.

تم ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان القسم وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.