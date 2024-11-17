ads
الأحد 17 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

قول أمني يسقط لص أعمدة الإنارة بمدينة 6 أكتوبر

أرشيفية
أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط لص أعمدة الإنارة بمدينة 6 أكتوبر.

البداية خلال مرور قول أمني برئاسة المقدم كريم سمير رئيس مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، ومشاهدة أحد الأشخاص يقوم بفك أجزاء من عامود إنارة وبالاقتراب منه وبمناقشته أفاد بقيامه بسرقة اجزاء من أعمدة الإنارة وبيعها لمروره بضائقة مالية واعترافه بإرتكاب عدة وقائع بذات الأسلوب.

تم ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان القسم وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

مرورة بضائقة مالية مدينة 6 أكتوبر مديرية امن الجيزة لمروره بضائقة مالية ضبط لص ضائقة مالية عامود إنارة النيابة العامة أجهزة الأمن أعمدة الإنارة