محافظ البحيرة: نعمل على توفير بيئة آمنة ومحفزة لنمو الأطفال

عقدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، والدكتورة سحر السنباطي، رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، اجتماع المجلس القومي للطفولة والأمومة بديوان عام المحافظة، وذلك بحضور كامل غطاس، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتورة أمل زكريا قطب، عضو مجلس النواب ومنسق عام اللجنة العامة لحماية الأطفال بالبحيرة وأعضاء المجلس القومي للطفولة والأمومة وعدد من أعضاء اللجنة التنفيذية، في إطار الجهود المستمرة لدعم حقوق الأطفال وتطوير سبل رعايتهم، وفى ختام زيارة رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة اليوم لمحافظة البحيرة.

في كلمتها الافتتاحية، رحبت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، برئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة والحضور، مشيرة إلى أن المحافظة تولي أهمية قصوى لدعم الأطفال للعمل على تنمية القيم الوطنية لديهم، باعتبارهم رجال الغد وأمل المستقبل.

وأكدت أن محافظة البحيرة، تسعى دائمًا لتوفير بيئة آمنة ومحفزة لنمو الأطفال من خلال تفعيل مختلف الأنشطة والمبادرات التي تساهم في دعم حقوقهم.

وأشارت المحافظ إلى أن الاجتماع يهدف إلى تحديد الأولويات في مجال حماية الأطفال، مؤكدًة أن المحافظة تعمل على التعاون مع جميع الجهات المختصة لتبادل الخبرات بين القطاعات المعنية وتعزيز سبل الرعاية والحماية.

من جانبها، قدمت الدكتورة سحر السنباطي الشكر لمحافظ البحيرة على التعاون المثمر بين المجلس القومي والمحافظة في مجال حماية ودعم حقوق الأطفال.

كما أعربت عن تقديرها للرئيس عبد الفتاح السيسي لدعمه استقلالية المجلس القومي للطفولة والأمومة، ما يعزز من قدرته على أداء مهامه بشكل فعال.

وأكدت على ضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية لضمان حماية الأطفال من العنف وتعزيز صحتهم النفسية، و تطرقت إلى أهمية الأنشطة التوعوية التي تم تنفيذها في مدارس المحافظة، مشيرة إلى أن هذه الأنشطة لها أثر إيجابي على سلوك الأطفال وتحصيلهم الدراسي.

كما رحبت الدكتورة أمل زكريا بالحضور، مشيدة بهذا اللقاء الهام الذي يسلط الضوء على القضايا الحيوية المتعلقة بحماية الأطفال في محافظة البحيرة، ثم تم عرض تقديمى استعرضت خلاله أنشطة اللجنة العامة لحماية الطفل بالبحيرة، مع تسليط الضوء على إحصائيات اللجنة العليا واللجان الفرعية.

شمل العرض أيضًا استعراض عدد الندوات التي تم عقدها، بالإضافة إلى خط "نجدة الطفل 16000" وعدد المستفيدين منها، وتم مناقشة الظواهر الاجتماعية السلبية الأكثر انتشارًا في المحافظة، مثل الانتحار، ختان الإناث، التنمر، الابتزاز الإلكتروني، التحرش، الزواج المبكر، وتفكك الأسر، وتم استعراض آليات التصدي لها من خلال الأنشطة والمبادرات التوعوية.

وفي ختام اللقاء، تم تكريم عدد 12 من قيادات المحافظة تقديرًا لجهودهم المستمرة في دعم وحماية الأطفال، كما تم تدشين أول فرع للمجلس القومي للطفولة والأمومة بمحافظة البحيرة، وذلك بعد إصدار قانون تنظيم المجلس، ليكون إضافة مهمة في جهود المحافظة لدعم حقوق الأطفال وتعزيز رعايتهم.

حضر الاجتماع الدكتور كرم ملاك كامل والدكتور نور أسامة صالح- أعضاء المجلس القومي للطفولة والأمومة، صبري عثمان، مدير عام خطة نجدة الطفل، يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة.إلى جانب رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات.