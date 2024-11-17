جامعة المنصورة تنظم الملتقى الألماني الشرق أوسطي لربط البحث العلمي بالصناعة

نظمت جامعة المنصورة بمحافظة الدقهلية، اليوم الأحد، فعاليات الملتقى الألماني الشرق أوسطي لربط البحث العلمي بالصناعة، والذي استضافته جامعة المنصورة، في إطار الأسبوع العالمي لريادة الأعمال، تحت رعاية الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة و الدكتور طارق غلوش نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث، ضمن مشروع تنافسي ممول من الهيئة الألمانية للتبادل الأكاديمي DAAD.

جرى تنظيم فعاليات الملتقى على مدار يومين في الفترة من 17 حتى 18 نوفمبر 2024، بحضور الدكتور محمد عطية البيومى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور محمد عبد العظيم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، عمداء الكليات، سعد عبد الوهاب القائم بعمل أمين عام جامعة المنصورة، الدكتور محمد عبد الخالق مقرر الملتقى ومنسق برنامج Germinate بجامعة المنصورة، بمشاركة الدكتورة نرمين عبد العاطي منسق مشروع COSMINA بهيئة الـ DAAD في مصر ، ونخبة من المتحدثين في الجامعات الرائدة في ألمانيا وإنجلترا ومصر.



وقال الدكتور طارق غلوش، إن قطاع الدراسات العليا والبحوث ينظم الملتقي في إطار التزام جامعة المنصورة بتعزيز العلاقة بين البحث العلمي و الصناعة، حيث يشارك أكثر من 20 متحدثا من العلماء والمبتكرين في موضوعات متنوعة وحلقات نقاش ثرية، لنقل أحدث الإبتكارات من ميدان البحث العلمي إلى الصناعة، والتواصل مع قادة الصناعة والأكاديميين.

وثمن غلوش الشراكة والتعاون مع هيئة DAAD في مصر، مشيراً إلى جهودها المتميزة في ربط الثقافات وخلق فرص تعاونية قيمة وتوسيع الآفاق المستقبلية.



وأشار الدكتور محمد عطية الفيومي أن جامع المنصورة أحد أقدم وأكبر الجامعات المصرية حيث تم افتتاحها عام 1972، ويدرس بها سنوياً حوالي 200 ألف طالب في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، و 15 ألف وافد من أكثر من 50 دولة حول العالم، وتصنيفها الثالث على المستوى المحلي بالإضافة إلى حصولها على مراكز متقدمة في مختلف التصنيفات الدولية.

ولفت الى ان الجامعة تولي اهتماما بملف التعاون الدولي وتعزيز أوجه التعاون والتبادل الأكاديمي والبحثي والثقافي مع المؤسسات التعليمية ذات السمعة المرموقة.



وقالت الدكتورة نرمين عبد العاطي منسق مشروع "COSMINA" إن المشروع يهدف إلى تعزيز برامج التبادل العلمي ومنظومة البحث والإبداع في مصر من خلال تقديم الدعم الحيوي للباحثين والجامعات والمبادرات التي تدفع التقدم الأكاديمي، وهو ما يتوافق مع الأهداف المجتمعية الأوسع نطاقا للتقدم والإستدامة، وكذلك تمكين الجامعات لتصبح محركات لريادة الأعمال ودفع الابتكار وخلق فرص العمل وتصبح محركا للنمو الاقتصادي والتأثير المجتمعي.



يعرض الملتقى لتجارب ملهمة ومناقشات ثرية، حول أحدث الابتكارات، كما يتيح التواصل مع قادة الفكر في المجال الأكاديمي والصناعة.

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