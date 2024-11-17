باحث: نتنياهو لا يرغب بتطبيق القرار الأممي 1701 في لبنان

أكد عبدالله نعمة، الباحث في العلاقات الدولية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي مستمر في عملياته العسكرية في لبنان خلال الـ60 يوما المقبلين حتى يتولى الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب مهامه رسميًا، ويحاول الاحتلال تدمير البنية التحتية للبنان بالكامل، والقضاء على قدرات حزب الله.

وأضاف «نعمة»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يريد تطبيق القرار الأممي 1701 في لبنان حتى يستمر في انتهاكاته وعدوانه على لبنان، لافتًا إلى أن الاحتلال استهدف أمس صور، وهي مدينة سياحية وتجارية ولا يوجد فيها أي مراكز عسكرية، وهذا يدل على أن الاحتلال يحاول تدمير لبنان بالكامل من خلال استهداف المناطق الآمنة والسكنية.

وتابع الباحث في العلاقات الدولية: «جيش الاحتلال الإسرائيلي يعيد تنفيذ سناريو تدمير قطاع غزة في لبنان، ويحاول الضغط على الإدارة اللبنانية لكي يحقق أهدافه»، لافتًا إلى أن نتنياهو قال إنه عند رفض بيروت صيغة التفاوض القادمة من واشنطن لن يكون هناك وقف لإطلاق النار.