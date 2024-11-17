نجاة 14 راكبًا بعد وفاة سائق سيارة ميكروباص أعلى الطريق الدائري بالعمرانية

انقذت العناية الإلهية 14 راكبا كانوا يستقلون سيارة ميكروباص عقب وفاة السائق نتيجة أزمة قلبية أعلي الطريق الدائري بنطاق قسم شرطة العمرانية بالجيزة.

تلقي الرائد أيمن السكوري رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وفاة سائق أعلي الطريق الدائري بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص توفي سائقها نتيجة أزمة قلبية، وأنقذت العناية الإلهية 14 راكبا مستقلي السيارة، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.