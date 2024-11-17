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الأحد 17 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

شيخ الأزهر يشكر البابا تواضروس على تقديم واجب العزاء في وفاة شقيقته

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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عبّر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، عن خالص شكره وتقديره لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، على لفتته الكريمة بتقديم واجب العزاء في وفاة شقيقته الحاجة سميحة الطيب - رحمها الله.

وكان قداسة البابا تواضروس الثاني قد بادر بإرسال برقية عزاء في يوم الوفاة نفسه، كما أناب وفداً رسمياً لتقديم واجب العزاء في مقر منزل عائلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر بمدينة القرنة بمحافظة الأقصر، ضم نيافة الأنبا مرقس، مطران شبرا الخيمة، ونيافة الأنبا بيمن، مطران نقادة وقوص، ونيافة الأنبا يوأنس، أسقف أسيوط، في خطوة تعكس أواصر المحبة والإخاء التي تجمع بين الأزهر الشريف والكنيسة القبطية.

الأستاذ الدكتور أحمد الطيب الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية البابا تواضروس البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية