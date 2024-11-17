إدخال 4 قوافل مساعدات إنسانية من الإمارات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح

دخلت أربع قوافل محملة بالمساعدات الإنسانية من دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى غزة هذا الأسبوع عبر معبر رفح الحدودي مع مصر.



وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن القوافل كانت جزءًا من عملية الفارس الشجاع 3.



وتألفت القوافل من 47 شاحنة محملة بأكثر من 605 أطنان من المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الإمدادات الغذائية، والمستلزمات الطبية، ومكملات التغذية للأطفال، والملابس، ومواد المأوى وغيرها من الضروريات.



وحذرت وكالات الإغاثة الإنسانية باستمرار من الحواجز العديدة التي تفرضها إسرائيل على إيصال المساعدات إلى غزة، وخاصة إلى الشمال. فقد عزل الجيش الإسرائيلي شمال القطاع عن بقية غزة بحصار يمنع وصول الغذاء والمياه والأدوية والمساعدات منذ الأول من أكتوبر.



ومنذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر من العام الماضي، كانت الإمارات العربية المتحدة من بين أكبر المانحين للمساعدات إلى غزة، حيث قدمت الإمدادات الطبية والغذائية الأساسية.



كما أنشأت الإمارات مستشفيين، أحدهما يضم مركزاً مخصصاً لتوفير الأطراف الاصطناعية للفلسطينيين المصابين في حرب إسرائيل على حماس.