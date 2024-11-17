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الأحد 17 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

دنيا مختار: مهرجان القاهرة السينمائي صورة مشرفة لمصر

الفنانة دنيا مختار
الفنانة دنيا مختار
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قالت الفنانة دنيا مختار، إن اختيار فيلم “أحلام عابرة” للمخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي ليكون فيلم افتتاح الدورة الخامسة والأربعين لمهرجان القاهرة السينمائي، اختيار ممتاز لفيلم افتتاح المهرجان الذي يهدي هذه الدورة لفلسطين، موضحة أن مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الحالية يشهد لأول مرة مسابقة لمخرجي غزة ومسابقة خاصة بالأفلام الفلسطينية.

وأضافت “مختار”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “من القاهرة”، المذاع على قناة “النيل للأخبار”، أن هناك مجهودًا كبيرًا يُبذل في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ45، مؤكدة أن المهرجان بشهادة الجميع حقق نجاحًا كبيرًا وانتشارًا هائلًا، وشهد اجتماعات كثيرة ومناقشات كثيرة مع الفنان حسين فهمي والقائمين على المهرجان لإخراجه بصورة جيدة أمام العالم.

وأوضحت أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ45 شهد شياكة وأناقة ورقي وقيمة كبيرة، وافتتاحه يليق باسم مصر وتاريخها ودورها الرائد في صناعة السينما، وتألق فيه حشد من النجوم جمعهم عشق السينما.

وأكدت دنيا مختار، أن هذه الدورة ناجحة ومميزة، مختتمة: “دايما من نجاح لنجاح أكبر بإذن الله".

الفنانة دنيا مختار أحلام عابرة رشيد مشهراوي مهرجان القاهرة السينمائي الفنان حسين فهمي