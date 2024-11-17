رئيس جامعة المنوفية يرأس اجتماع لجنتي التميز والتكريم وجائزة أفضل رسالة علمية

ترأس الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، إجتماع لجنتي التميز والتكريم ولجنة جائزة الجامعة لأفضل رسالة علمية لعام 2024 ، بحضور الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور ناصر عبدالبارى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد الفيومي عميد كلية الطب البيطري والدكتور منصور محمد أحمد عميد كلية الحقوق، والدكتور محمد النعماني عميد كلية الطب ، ومدير عام الدراسات العليا والبحوث.

وأشار الدكتور أحمد القاصد إلى أنه جرى خلال اجتماع لجنة التميز والتكريم، الاطلاع على درجات تحكيم المتقدمين لجوائز الجامعة، التشجيعية، التفوق، والتأليف العلمى، وجائزة الدكتور مصطفى بهجت عبد المتعال للمتميزين لعام 2024، موضحا أنه تم اختيار المرشحين من قبل اللجنة طبقا لأعلى الدرجات التى حصلوا عليها تمهيدا لتكريمهم فى احتفال عيد الجامعة 25 ديسمبر المقبل.

وأضاف القاصد، أنه جرى خلال جلسة لجنة جائزة الجامعة مناقشة إختيار أفضل رسالة علمية، والإطلاع علي درجات لجان التحكيم للرسائل ، وفقا لشروط التحكيم من حيث أهمية الرسالة ودورها في خدمة المجتمع وقابليتها للتطبيق العملي والتى تمت من خلال فحص ملفات المتقدمين وتقييم الملفات في ضوء معايير الإختيار، لتحديد الفائزين في كل فئة من فئات الجائزة والتى تشمل أفضل رسالة ماجستير وأفضل رسالة دكتوراة في المجال العلمي والأدبي، تم منحها من جامعة المنوفية.