استشهاد 72 فلسطينيًا في غارات إسرائيلية على بيت لاهيا بغزة

قالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة إن 72 شخصا على الأقل استشهدوا وأصيب العشرات في غارة جوية إسرائيلية على مبنى سكني يأوي عائلات نازحة في مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة اليوم الأحد.



وقع الهجوم بعد ساعات فقط من غارات جوية إسرائيلية منفصلة أسفرت عن مقتل 14 شخصا في مخيمي البريج والنصيرات للاجئين القريبين .



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" أن مبنى من خمسة طوابق يقطنه ست عائلات على الأقل من مناطق أخرى في القطاع انهار بعد الغارة في بيت لاهيا، ووصفت ما حدث بأنه "حمام دم".



وأضافت الوكالة أن الهجمات الإسرائيلية المستمرة وحجم الدمار حالا دون وصول فرق الإنقاذ إلى المنطقة، مشيرة إلى أن معظم الشهداء من الأطفال.



وتضاربت الأنباء بشأن حصيلة الشهداء، إذ قال المكتب الإعلامي للحكومة في غزة إن 72 شخصا استشهدوا، في حين ذكرت وكالة وفا أن عدد الشهداء بلغ 50 شخصا على الأقل، ومن المتوقع أن يرتفع عدد الضحايا، مع ورود تقارير عن اختفاء عدة أشخاص.



وأظهرت صور من الموقع مدنيين على قمة كومة ضخمة من الأنقاض حيث كان المبنى قائما ذات يوم، وهم يبحثون بين الأنقاض المدمرة عن الضحايا.



وقد أدى الحصار العسكري الإسرائيلي الطويل على شمال غزة إلى تدمير الجهود الرامية إلى إنقاذ الأشخاص الذين حاصرتهم القصف الإسرائيلي وترك المنطقة بدون سيارات إسعاف عاملة، مما يعني أن قدرة المسعفين وفرق الدفاع المدني على القيام بعملهم محدودة.