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الأحد 17 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

أزمة نفسية تقود طالب لإنهاء حياته قفزًا في النيل بالبدرشين

أرشيفية
أرشيفية
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أنهي طالب حياته قفزا في مياه النيل لمروره بأزمة نفسية سيئة وحالة اكتئاب من أعلي كوبري المرازيق بدائرة مركز شرطة البدرشين جنوب محافظة الجيزة.

تلقي الرائد أحمد يحيى رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها قيام طالب بإلقاء نفسه من أعلي كوبري المرازيق بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري وتم انتشال الجثة، وتبين أنها لطالب في عقده الثاني، وبسؤال أسرته أفادوا بإقدامه علي إنهاء حياته لمروره بأزمة نفسية وحالة اكتئاب، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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