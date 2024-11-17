برلمانية تسأل: ما أسباب ارتفاع نسبة البطالة إلى 6.7% رغم مشروعات التنمية؟

تقدمت النائبة سحر العشري، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى كل من رئيس الحكومة ووزير العمل، عملاً بحكم المادة (129) من الدستور، والمادة (198) من اللائحة الداخلية للمجلس، وذلك بشأن أسباب ارتفاع نسبة البطالة إلى 6.7% في الربع الثالث من العام رغم كثرة مشروعات التنمية.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن المجتمع عانى من أزمة البطالة على مدار سنوات طوال، مؤكدة أنها مازالت تنخر في جسد المجتمع المصري، وتُحدث اضطرابًا اجتماعيًا به.

وأشارت إلى أن نتائج بحث القوى العاملة للربع الثالث، التي أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء خلال الربع الثالث من العام الجاري ليبلغ نحو 6.7% من إجمالي قوة العمل في مصر بزيادة 0.2% عن الربع السابق ليسجل 2.159 مليون متعطل، مقابل 2.058 مليون.

ولفتت “النائبة” إلى أن نسبة المتعطلين فى الفئة العمرية من 15 إلى 19 سنة بلغت 1.4 خلال الربع الثالث 2024، مقابل 7.4 في الربع السابق.

وذكرت “العشري” في سؤالها، عن مدى تأثير البطالة على المجتمع بالسلب مُحدثة كوارث عديدة، موضحة أنها تؤدي إلى تفكك المجتمع و انحلاله و تدهوره من خال زيادة السلوك الإجرامي في المجتمع، كما تؤدي البطالة إلى تأخر سن الزواج بالنسبة للشباب وينتشر الفساد الخلقي.

وبناءً على ما سبق، وجهت عضو مجلس النواب، سؤالًا إلى رئيس الحكومة ووزير العمل، مُفاداه ما أسباب ارتفاع نسبة البطالة إلى 6.7% في الربع الثالث من العام ؟.