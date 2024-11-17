تفاصيل ضبط طفل لقيادته سيارة في الغردقة

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم، من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو يتضمن قيام طفل بقيادة سيارة نقل بمحافظة البحر الأحمر وضبط السيارة ومرتكب الواقعة .

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام طفل بقيادة سيارة "ربع نقل" ووضع اللوحة الأمامية داخل السيارة حال سيره بمدينة الغردقة بالبحر الأحمر.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة محل الفحص وقائدها (بائع- مقيم بدائرة قسم شرطة سفاجا) وبصحبته الطفل الظاهر بمقطع الفيديو.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.