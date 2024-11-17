مركز النيل للإعلام بالسويس ينظم دورة تدريبية حول ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة

عقد مركز النيل للإعلام بالسويس ، دورة تدريبية حول ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، اليوم الأحد ، بكلية التجارة بجامعة السويس ، فى إطار المبادرة الرئاسية " بداية " لبناء الانسان .

يأتي ذلك فى إطار دعم الهيئة العامة للاستعلامات للمبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان، من خلال عقد لقاءات جماهيرية تستمر حتى نهاية نوفمبر ٢٠٢٤، تنفذها قطاع الإعلام الداخلى عبر مراكزه المنتشرة بكافة أنحاء الجمهورية لتوعية المواطنين والتى تنفذ تحت إشراف الدكتور أحمد يحيى رئيس القطاع .

حاضر فيها دكتور نجوى ابراهيم مدير الخدمات الغير مالية بجهاز تنمية المشروعات ودكتور عبير الهادى مدير الاقراض المباشر بجهاز تنمية المشروعات بالسويس ودكتور محمد الخشاب باحث دكتوراة فى إدارة الأعمال ومحاضر ومدرب دولى معتمد فى إدارة الأعمال وتنسيق وحضور دكتور هبة السيد البدوى وكيل كلية التجارة لشئون البيئة وخدمة المجتمع .

وافتتحت الدورة الدكتورة هبه السيد ورحبت بالضيوف وتحدثت أيضا عن أهمية ريادة الأعمال فى ظل الجمهورية الجديدة لبناء الإنسان المصرى.

ثم تحدثت ماجدة عشماوي عن المبادرة الرئاسية وعن أهتمام الهيئة العامة للاستعلامات بالمبادرات الرئاسية وترسيخ ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال بين الشباب .

وتحدثت الدكتورة عبير عن دعم جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ريادة الأعمال بأنها أسلوب منظم يجمع بين الدراسة النظرية والتطبيق العملى لإقامة المشروعات وإنجاحها. ويوفر هذا الأسلوب بيئة تنظيمية يستطيع من خلالها رائد الأعمال المرتقب أن ينمى مداركه ومعارفه ويطور مهاراته وقدراته الشخصية والمهنية حتى يستطيع أن يطرح ليس فقط فكرة مشروع متميز ذات جدوى وقابلة للتنفيذ، بل يحولها إلى مشروع ناجح متبنياً أسلوبا ابتكاريا في التنفيذ.

وعرضت السمات الشخصية لرائد ورائدة الأعمال من حيث روح الابتكار واختلاق الفرص والبحث عن الموارد والمبادرة بتحمل المخاطرة، وتشمل التدريب والتمويل بأساليب مبتكرة والمساعدة في تسويق المنتج النهائي. وتحدثت الدكتورة نجوى ابراهيم عن مفهوم العمل الحر وأهميته وعناصره، وكيفية تقييم الذات فى مجالات العمل الحر والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، خاصة بين شباب الجامعات وحديثي التخرج.

وتشجيع الخوض فى المجالات المختلفة للعمل الحر والخدمات المتاحة لرواد الأعمال للدخول فى تلك المجالات، بالإضافة الى تحديد البرامج المطلوبة لرفع القدرات وتنمية المهارات بالتنسيق مع مختلف الجهات العاملة في هذا المجال.

وتحدث الدكتور محمد الخشاب عن ريادة الأعمال وكيفية إنشاء وتطوير مشروع جديد بهدف تحقيق الربح وتقديم قيمة مضافة للمجتمع. وتعتبر ريادة الأعمال من العوامل الأساسية في تعزيز الاقتصاد وخلق فرص العمل، وتتطلب ريادة الأعمال مجموعة من المهارات والخبرات.

وأشار الخشاب عن كيفية توليد الأفكار وتبدأ ريادة الأعمال بفكرة مبتكرة تلبي حاجة معينة في السوق أو تحل مشكلة معينة. يمكن توليد الأفكار من خلال الملاحظة والتعلم والإلهام.

واضاف الخشاب، كيفية إعداد خطة العمل من خلال تحدد كيفية تنفيذ الفكرة وتحقيق الأهداف المحددة. تشمل خطة العمل وملخص تنفيذى وتحليل السوق و الاستراتيجية التسويقية .

وتحدث الخشاب، على ان ريادة الأعمال هي رحلة مليئة بالتحديات والفرص، وتتطلب مرونة وإصرارًا لتحقيق النجاح. من خلال اتباع الخطوات الأساسية وتحقيق التوازن بين الابتكار والتخطيط الجيد، يمكن لرواد الأعمال تحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة تحقق القيمة والربح.

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