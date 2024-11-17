أعمال تنفيذ مشروع محطة تحيا مصر ٢ بميناء الدخيلة.. صور

نشرت وزارة النقل على صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لأعمال تنفيذ مشروع محطة تحيا مصر ٢ متعددة الأغراض على رصيف ١٠٠ بميناء الدخيلة.

حيث يتم إنشاء محطة حاويات عالمية باحدث التكنولوجيا مع اكبر خط ملاحي في العالم علي رصيف بطول 1200م، (من إجمالي طول رصيف 100 البالغ 1680م) وعمق 18م، ومساحة تبلغ 840 ألف م٢ تقريباً، وطاقة استيعابية تصل إلى 1.5 مليون حاوية مكافئة/ سنويا سيكون الحزء الأكبر منها حاويات ترانزيت لكي يصبح ميناء الدخيلة من اهم المواني في حوض المتوسط لذلك النوع من التجارة الدولية كما سيخدم الرصيف السفن العملاقة بطول 400 متر وحتي ٢٤ الف حاوية، المشروع بيوفر ما يزيد على 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وسيتم استخدام باقي المحطة علي رصيف 100 في تداول البضائع العامة وبضائع الرورو بهدف زيادة الطاقة الإستيعابة لتداول الحاويات والبضائع.