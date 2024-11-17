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الأحد 17 نوفمبر 2024
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

نائب محافظ الدقهلية يتفقد أعمال المركز التكنولوجي بمركز أجا

نائب محافظ الدقهلية
نائب محافظ الدقهلية يتفقد المركز التكنولوجي بمدينة أجا
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تفقد الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، المركز التكنولوجي بمركز ومدينة أجا، يرافقه المحاسب محمد عبد الباقي رئيس المدينة، للوقوف على حسن سير العمل ومتابعة مستوى تحقيق مطالب المواطنين، ومعدل إنجاز طلبات التصالح.
وأكد "العدل" أن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية لن يقبل أي تقصير أو تعطيل في إنجاز الطلبات المقدمة من قبل المواطنين أو تعطيلها تحت أي مبرر.
واستمع نائب محافظ الدقهلية إلى عدد من المترددين على المركز القادمين لتقديم طلبات أو لديهم شكوى ووجه بسرعة الانتهاء من طلبات التصالح المقدمة وتوفير كافة سبل الراحة وسرعة إنهاء المعاملات.
وأكد نائب المحافظ أن الانتهاء من طلبات التصالح يعتبر أولوية للدولة حرصا على مصالح المواطنين ، مؤكدا على ضرورة التنسيق بين مختلف الجهات لتحقيق مصالح المواطنين وسرعة الاستجابة لمطالبهم في مختلف القطاعات.

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بالصور.. محافظ الدقهلية يتفقد المركز التكنولوجي بالديوان العام

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