"أدوات الذكاء الاصطناعي لطلاب الجامعات".. ندوة علمية بجامعة بني سويف

نظمت كلية التكنولوجيا والتعليم بجامعة بني سويف، تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، ندوة علمية بعنوان أدوات الذكاء الاصطناعي لطلاب الجامعات، وذلك تحت إشراف الدكتور عاطف فضل عميد الكلية، و الدكتور عصام حمد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد السيد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حاضر فيها الدكتور عيسى صبري، الأستاذ بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة بني سويف.

تناولت الندوة شرحًا وافيًا لأهم الأدوات والتطبيقات الحديثة المستخدمة في مجال الذكاء الاصطناعي، وكيفية توظيفها في الحياة العملية و أحدث التقنيات التي تتيح للطلاب اكتساب مهارات عملية متقدمة في هذا المجال الذي يشهد تطورًا سريعًا، بالإضافة إلى عرض بعض النماذج التفاعلية التي سهلت فهم المفاهيم العلمية المعقدة، حيث تعد هذه الندوة خطوة هامة نحو دمج الطلاب في مجال الذكاء الاصطناعي وإطلاعهم على أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في هذا المجال، بما يتماشى مع رؤية الجامعة لإعداد جيل من الخريجين قادر على مواكبة تطورات العصر.

وشهدت الندوة تفاعلًا كبيرًا من الطلاب، حيث أتيحت لهم الفرصة لطرح الأسئلة والنقاش حول أدوات الذكاء الاصطناعي المختلفة وإمكانيات تطبيقها في مشاريعهم وأبحاثهم العلمية، وعبّر الطلاب عن مدى استفادتهم من الندوة، وأعربوا عن شكرهم للجامعة على تنظيم مثل هذه الفعاليات التي تساهم في تعزيز معرفتهم وتنمية قدراتهم الأكاديمية والمهنية.