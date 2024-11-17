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الأحد 17 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

خبير استراتيجي: إسرائيل تعتبر اغتيال مسؤول العلاقات الإعلامية بحزب الله إنجاز

محمد عفيف مسؤول العلاقات
محمد عفيف مسؤول العلاقات العامة في حزب الله
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قال العميد بسام ياسين، الخبير الاستراتيجي، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي اغتال محمد عفيف مسؤول العلاقات العامة في حزب الله، لأنه شخصية من الشخصيات الأولى في الحزب، وهو كان من المؤسسين، لافتًا إلى أن إسرائيل تعتبر اغتياله إنجازا، خاصًة أنه بمكان بعيد جدًا عن الضاحية وبمكان يعبر شبه آمن وبعيد عن الاستهدافات، لكن طائرات جيش الاحتلال ترصد وتجوب كل لبنان.

 
وأضاف «ياسين»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الاحتلال لديه القدرة على تحديد أماكن وجود القيادات والمسؤولين بحزب الله، لافتًا إلى أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو قال إن التفاوض سيكون تحت النار، وهذا دليل أن في كل تحريك لعملية التفاوض تشتد العمليات العسكرية والقتالية لقوات جيش الاحتلال.

 
وتابع الخبير الاستراتيجي: «عند تعثر العملية البرية العسكرية الإسرائيلية يزداد القصف على الضاحية الجنوبية وعلى المناطق السكنية والآمنة في لبنان»، لافتًا إلى أن التصعيد الإسرائيلي والضغط المستمر لن يؤثر على المفاوض اللبناني.

العميد بسام ياسين الخبير الاستراتيجي جيش الاحتلال الإسرائيلي محمد عفيف مسؤول العلاقات العامة في حزب الله