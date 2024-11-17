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الأحد 17 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

رئيس جامعة قناة السويس يشهد مناقشة رسالة دكتوراه لباحثة صينية

حول صورة المرأة في روايات أمين الريحاني..

جانب من الحدث
جانب من الحدث
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شهد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، مناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة من الباحثة الصينية هوانغ يو فانغ، بقسم اللغة العربية وآدابها بكلية الآداب والعلوم الإنسانية، تحت عنوان : "صورة المرأة في روايات أمين الريحاني".

وبإشراف عام الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

تألفت لجنة المناقشة والحكم من الدكتور محمود الضبع، أستاذ النقد الأدبي الحديث وعميد كلية الآداب، مشرفا ورئيسا، والدكتور جمال زاهر، أستاذ الأدب والنقد، مشرفا وعضوا، والدكتور علاء الجابري، أستاذ البلاغة والنقد، مشرفا وعضوا، والأستاذ أسامة لطفي الشوربجي، أستاذ الأدب العربي، مناقشا وعضوا.

ركزت الرسالة على تحليل صورة المرأة في روايات أمين الريحاني، وكيف عبّرت عن وعيها الذاتي والمجتمعي.

كما تناولت الباحثة أفكاره المتعلقة بتحرير المرأة، ومنحها حقوقها، وتعليمها، واستعرضت القيمة الإيجابية لأعماله في تعزيز التقدم المجتمعي وتقديم نموذج تنويري يمكن الاستفادة منه على المستويين العربي والدولي.

وفي كلمته، رحب الدكتور ناصر مندور بالباحثة وجميع طلاب الدراسات العليا الوافدين، مؤكدا حرص الجامعة على تقديم كل سبل الدعم لهم لتعزيز مسيرتهم العلمية والبحثية.

وأضاف "مندور" أن الجامعة تُرحب بجميع الثقافات المختلفة، مشيراً إلى أن الطلاب الوافدين يساهمون في بناء جسور تواصل علمي وأكاديمي على المستوى الدولي.

شارك بالحضور الدكتور تامر نبيل عميد الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية.

وبدورها، أعربت الباحثة عن شكرها و امتنانها للدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة على دعمه للطلاب الوافدين.

كما قدمت الشكر والعرفان  للدكتور عبد الرحيم الكردي، رحمه الله، أستاذ النقد والأدب العربي الحديث وعميد كلية الآداب الأسبق، مشيرة إلى استفادتها الكبيرة من علمه ومنهجه.

وأثارت الرسالة اهتماما كبيرا بأهمية الدراسة التي سلطت الضوء على فكر أمين الريحاني وفلسفته في تمكين المرأة وتعزيز مكانتها المجتمعية

أستاذ النقد الأدبي الاستفادة منه الدراسات العليا والبحوث الدراسات العليا الدكتور ناصر مندور