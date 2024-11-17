تحصين أكثر من 10 آلاف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية في الدقهلية

أعلن اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، تحصين أكثر من 10 آلاف رأس ماشية منذ انطلاق الحملة القومية الثالثة، لمقاومة الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع،منذ أمس السبت، بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية، وحمايتها من الأمراض.

وقال "مرزوق" ان إجمالي ما جرى تحصينه خلال يوم أمس 10478 رأس ماشية وتستمر الحملة لمدة شهر لتحقيق المستهدف منها.

وأكد محافظ الدقهلية على ضرورة تضافر الجهود والتنسيق بين مديرية الطب البيطري والوحدات المحلية للمراكز والمدن لتوفير كافة أوجه الدعم لإنجاح حملات التحصين بمراكز ومدن المحافظة.

وأشار "مرزوق " إلى أهمية التوعية الشاملة لأصحاب رؤوس الماشية بنطاق المحافظة بالحملة وسرعة تحصين الحيوانات ورؤوس الماشية لديهم للحفاظ عليها وحمايتها من الأمراض.

كما أكد محافظ الدقهلية أن حماية الثروة الحيوانية والحفاظ عليها تعد هدفا قوميا، وأن الدولة تعمل على زيادة الإنتاج الحيوانى لتلبية احتياجات المواطنين.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على التقرير الذي عرضه الدكتور السيد الحسنين، مدير مديرية الطب البيطرى بالدقهلية والذى أوضح أن أعمال التحصين تشمل رؤوس الماشية والأغنام والأبقار والجاموس.

وأضاف أن مديرية الطب البيطرى تقوم كذلك بمراقبة أسواق الماشية وتطهيرها بالتعاون مع الإدارات والوحدات المحلية، كما تقوم لجان الإرشاد بالمديرية بتوعية المواطنين ضد الأمراض الوبائية قبل التحصين.

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