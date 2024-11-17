زي النهارده.. ثورة قوات الإنكشارية العثمانية ضد السلطان محمود الثاني

تمر علينا اليوم الأحد الموافق 17 شهر نوفمبر، العديد من الأحداث السياسية والتاريخية والرياضية الهامة ونقدم لكم أبرزها :

عام 1292 جون باليول يتولى العرش في اسكتلندا.

وفى عام 1511 إسبانيا وإنجلترا تحالفا ضد فرنسا.

وعام 1558 - الأميرة إليزابيث ابنة الملك هنري الثامن تتولى حكم إنجلترا خلفا لأختها غير الشقيقة ماري الأولى وذلك تحت اسم إليزابيث الأولى.

وفى عام 1808 -قوات الإنكشارية العثمانية تثور ضد السلطان محمود الثاني بعد محاولته القضاء عليها.

وعام 1809 البريطانيون هجموا على معقل القواسم في رأس الخيمة، وبدء الحملة البريطانية الثانية.

1903 - حزب العمل الاشتراكي الديمقراطي الروسي ينقسم إلى مجموعتين البلاشفة والمناشفة.

وفي عام 1930 شهد مجلس العموم البريطاني شهد نقاشا حول فلسطين يتعلق بالطريقة التي تمارس فيها الحكومة انتدابها عليها.

وعام 1947 العالمان الأمريكيان جون باردين ووالتر براتين يضعان المبادئ الأساسية للترانزستور، وهو عنصر أساسي في ثورة إلكترونيات القرن العشرين.

وعام 1958 اندلاع ثورة الفريق إبراهيم عبود في السودان.

وفى عام 1969 مفاوضون من الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة يجتمعون في هلسنكي في الجولة الأولى لبدء مفاوضات تهدف إلى الحد من عدد الأسلحة الإستراتيجية على كلا الجانبين وذلك أثناء الحرب الباردة.

وفى عام 1970 دوجلاس إنجيلبارت يحصل على براءة اختراع فأرة الحاسوب.

وعام 1975 ملك المغرب الحسن الثاني يعلن عن عزمه تسيير مظاهرات شعبية إلى الصحراء الغربية لتحريرها بعد إعلان محكمة العدل الدولية إنها أرض مغربية.



وعام 1989 بدء الثورة المخملية في تشيكوسلوفاكيا أثناء الحرب الباردة، وكانت بدايتها بمظاهرات طلابية في براغ قمعتها شرطة مكافحة الشغب، وتطورت بعد ذلك لتتحول إلى انتفاضة هدفت إلى الإطاحة بالحكومة الشيوعية.



وعام 1997 - وقوع ما عرف باسم مذبحة الأقصر عندما هاجم ستة رجال متنكرين في زي رجال أمن مجموعة من السياح وهم مسلحين بأسلحة نارية وسكاكين وقتلوا 58 سائحًا، واستقال على إثر هذا الهجوم وزير الداخلية اللواء حسن الألفي.



وفي عام 1998 إتمام اتفاقية واي ريفر والتي نصت على انسحاب إسرائيلي من بعض مناطق الضفة الغربية، وعلى مكافحة الإرهاب، وتوطيد العلاقات الاقتصادية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل.

وعام 2003 -انتخاب الممثل أرنولد شوارزنيجر حاكما لولاية كاليفورنيا.

وعام 2010 ملك السعودية عبد الله بن عبد العزيز آل سعود يعين نجله الأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود وزير دولة وعضوًا في مجلس الوزراء ورئيسًا للحرس الوطني، ليخلفه بذلك على رئاسة الحرس الذي ظل يتولاه منذ عام 1963.

2012 - وفاة ما لا يقل عن 50 تلميذًا في حادث على سكة حديد قرب منفلوط في مصر.

وعام 2013 مصرع 50 شخصًا في تحطم طائرة من طراز «بوينغ» أثناء هبوطها في مطار قازان بتتارستان.

وعام 2019 شركة أرامكو السعودية طرحت جزءا من أسهمها للاكتتاب العام في السوق المالية السعودية.

تتبع أول حالة معروفة لكوفيد-19 لرجل يبلغ من العمر 55 عامًا كان قد زار سوقًا في ووهان بمقاطعة خوبي بالصين.

