محافظ الدقهلية يكتشف تسرب طالب من التعليم للإنفاق على أسرته

اكتشف اللواء طارق مرزوق ،محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، تسرب أحد الطلاب من التعليم وذلك خلال تفقده مدرسة أجا التجريبية الإعدادية بنين لمتابعة سير العملية التعليمية.

وأثناء خروج " المحافظ " من المدرسة عقب الانتهاء من تفقدها التقي بأحد طلاب المدرسة ليكتشف ذهابه الى العمل وتسربه من التعليم، ووجه لمديرة المدرسه والمدير الإدارة التعليمية ببحث الحالة الاجتماعية للأسرة بالتنسيق مع التضامن الاجتماعي لتقديم كافة أوجه الدعم للأسرة وعودة الطالب الي المدرسة فوراً ومتابعته وتقديم الدعم الكامل له لاستكمال دراسته حرصاً علي مستقبله .

وأكد محافظ الدقهلية علي أن الأمم والشعوب لا تنهض الا بالتعليم والدولة تبذل قصارى جهدها لتطوير العملية التعليمية ، من خلال تطوير المناهج التعليمية واستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا الحديثة في التعليم .

وشدد " المحافظ " علي ضرورة الالتزام بالحضور والزي المدرسي للطلاب وتوعيتهم بتاريخ محافظتهم ومعالمها الأثرية حتي يكون لديهم حصيلة معرفيه .

وقال " مرزوق" في حديثه لطلاب المدرسة: "أنتم مستقبل مصر اجتهدوا وباذلوا قصارى جهدكم لرفع راية مصر عالية خفاقة في سماء المحافل الدولية ليصبح منكم الطبيب والعالم والمهندس والمعلم والقاضي" ، مشيراً إلي أن مصر لن تنهض الا بسواعد شبابها .

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