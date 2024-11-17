رئيس مجلس الوزراء يفتتح معرض Cairo ICT 24 ويتفقد جناح وزارة التعليم العالي

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، جناح وزارة التعليم العالي، على هامش افتتاحه النسخة الثامنة والعشرين لمعرض ومؤتمر مصر الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وإفريقيا Cairo ICT 24، بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور ولاء شتا الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، والدكتور شريف كشك مُساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتحول الرقمي والحوكمة الذكية، والدكتور هاني عياد المدير التنفيذي لصندوق رعاية المُبتكرين والنوابغ، ولفيف من قيادات وزارة التعليم العالي.



خلال افتتاحه المعرض، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي جناح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث استمع إلى شرح مفصل من الدكتور أيمن عاشور حول أبرز إنجازات الوزارة في مجال التحول الرقمي، وأوضح الوزير أن هذه الإنجازات تأتي في إطار الإستراتيجية التي أطلقتها الوزارة في مارس 2023، والتي تهدف إلى التكيف مع التحديات التي تفرضها التطورات التكنولوجية المتسارعة، كما أكد أن الإستراتيجية تراعي حجم منظومة التعليم العالي في مصر، التي تضم نحو 4 ملايين طالب يدرسون في 115 جامعة.

أوضح الوزير أنه تم ضخ استثمارات بقيمة 10 مليارات جنيه في تطوير البنية التحتية الرقمية بالجامعات الحكومية؛ بهدف تسهيل استخدام تقنية المعلومات وتحقيق التحول نحو الإدارة الإلكترونية، كما تم التركيز على تدريب الكوادر الأكاديمية والإدارية بالجامعات على التعامل مع تكنولوجيا المعلومات، وأضاف الوزير أنه تم تحفيز إنشاء كليات متخصصة في الحاسبات والذكاء الاصطناعي، مما أدى إلى زيادة عدد هذه الكليات ليصل إلى 92 كلية، بالإضافة إلى التحاق أكثر من 110 آلاف طالب بهذه التخصصات.

وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن إستراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تتبني مبدأ التخصصات المتداخلة لدمج تكنولوجيا المعلومات في التخصصات المختلفة، لافتًا إلى أنه تم إطلاق أول تجربة دمج للذكاء الاصطناعي التوليدي بإحدى المواد الدراسية بجامعة عين شمس من خلال التعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وشركة مايكروسوفت العالمية؛ بهدف استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لدعم الطلاب بمهارات سوق العمل من خلال المُقررات الدراسية وذلك تمهيدًا لتعميمها على باقي البرامج الدراسية بالجامعات المصرية.

وأضاف الوزير أنه تم تدشين حزم تدريبية متخصصة لأعضاء هيئة التدريس AI Boot Camp من مختلف الجامعات؛ لتعلم كيفية ربط الذكاء الاصطناعي بالمحتوى التعليمي المُقدم للطلاب؛ من خلال دمج منصة مايكروسوفت التعليمية بأنظمة التعلم في عدد من الجامعات المصرية؛ للحصول على تجربة تعليمية فريدة؛ لخلق مسارات تعليمية تتناسب مع إمكانيات ومهارات كل طالب على حدة، فضلًا عن إطلاق برنامج بناء القدرات في مجال الحوسبة السحابية، بالتعاون مع شركة أمازون ويب سيرفيسيز (AWS)، موضحًا أن هذا البرنامج تم تنفيذه في أربعة محاور رئيسة، تشمل تطوير مهارات العاملين في مجال تقنية المعلومات بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، تدريب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، تقديم الدعم الفني والتقني لدمج الحوسبة السحابية في المقررات الدراسية وإعداد برامج دراسية متخصصة في تكنولوجيا المعلومات موجهة للجامعات التكنولوجية.



وأشار الوزير إلى أنه تم تدريب 800 عضو هيئة تدريس خلال العام الماضي على آلية دمج تكنولوجيا الحوسبة السحابية، وتحليل البيانات، والذكاء الاصطناعي في المُقررات الدراسية، كما تم تدريب 70 من العاملين في قطاع تكنولوجيا المعلومات بالجامعات المصرية على أحدث تكنولوجيات الحوسبة السحابية، إلى جانب فتح باب التقديم للدفعة الثالثة لبرنامج أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بمبادرة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالتعاون مع أمازون ويب سيرفيسز (AWS)، بالإضافة إلى تدريب أكثر من 500 موظف بالمرحلة الأولى من البرنامج التدريبي الذي نفذته وزارة التعليم العالي بالتعاون مع شركة الشرق الأوسط والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتدريب العاملين بالجامعات في إطار مبادرة "تعليم عال آمن رقميَّا"، كما تم تدريب 131 من العاملين بقطاع تكنولوجيا المعلومات بالجامعات بالتعاون مع شركة هواوي مصر.

جدير بالذكر أن وزارة التعليم العالي تُشارك بعدد من الأجنحة تضم أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، مدينة الأبحاث العلمية، هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، معهد بحوث الإلكترونيات، وبنك المعرفة المصري.

تُقام النسخة الثامنة والعشرون من معرض ومؤتمر Cairo ICT 24 تحت شعار «The Next Wave»وبتنظيم شركة تريد فيرز انترناشيونال، وشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتستمر على مدى أربعة أيام بمُشاركة كُبرى المؤسسات العالمية وقادة التكنولوجيا؛ لتقديم أحدث التقنيات والاتجاهات المستقبلية في عصر الذكاء الاصطناعي، إلى جانب حضور واسع من نخبة من الخبراء والمتحدثين من مختلف المجالات التقنية، كما يتضمن المُنتدى عددًا من ورش العمل التفاعلية، وجلسات النقاش والبرامج التدريبية ولقاءات مع شخصيات مُلهمة وعرض قصص نجاح، وتجارب فريدة؛ لتعزيز مهارات الابتكار وريادة الأعمال.

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