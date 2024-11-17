الجامعة الألمانية بالقاهرة تستضيف الدورة 38 من مؤتمر المعلوماتية البيئية EnviroInfo 2024

افتتح الدكتور ياسر حجازي رئيس الجامعة الالمانية بالقاهرة، فاعليات أعمال مؤتمر EnviroInfo 2024 احد المؤتمرات المتخصصة في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصالات البيئية الرائدة، الذى أستمرت فاعليات أعماله على مدار 3 أيام بحرم الجامعة، بالتعاون مع الجمعية الألمانية للمعلوماتية German Society for Informatics (GI) ، يهدف المؤتمر إلى تقديم ومناقشة أحدث التطورات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمجالات ذات الصلة بالبيئة ، من خلال عدد من المسارات البحثية الهامة وهي المعلوماتية البيئية ، النمذجة والمحاكاة البيئية ، تحديات الاستدامة العالمية ، النقل المستدام ، الترميز الأخضر.

وفي الكلمة التي القاها رئيس الجامعة في هذه المناسبة عبر خلالها عن سعادته بإستضافة الجامعة للدورة الثامنة و الثلاثين من مؤتمر المعلوماتية البيئية EnviroInfo الأكثر أهمية دولياً نظراً لكونه يدمج فيما بين القضايا البيئية والمعلوماتية بجانب تسليط الضوء على الأدماج الرقمي في إطار أهداف التنمية المستدامة وهو أمرًا بالغ الأهمية لتطوير حلول مستدامة، في ظل مواجهة العالم لتحديات بيئية متصاعدة، ولفت الدكتور ياسر إلى أن الجامعة تدعم دوماً البحث العلمى والإبتكار وتسهم بتقديم الحلول للقضايا المتعلقة بالتحديات البيئية فهى تفخر بإستضافتها للعديد من المؤتمرات الدولية التي تعقد بمصر داخل حرمها حيث تم إستضافة على مدار الثلاث سنوات الماضية تسعة مؤتمرات دولية تغطي مجالات متنوعة ، كما تم تنظيم 6 مؤتمرات بحرمها مما مكنها من بناء شبكة علاقات دولية.

وتابع الدكتور ياسر أن الجامعة تعد أول جامعة المانية عابرة للحدود تقدم التعليم طبقاً للمعايير الألمانية التي تدمج بين التعليم والبحث العلمى الذى يعد أحد الركائز الأساسية لكل منتسبى الجامعة فجميعهم يمتلكون أجندة بحثية يتم من خلالها نشر مخرجات أبحاثهم بالدوريات العلمية المرموقة و المشاركة بها في العديد من المؤتمرات الدولية ، هذا بجانب علاقتها الوثيقة المترابطة مع عدد من المؤسسات التعليمية الألمانية من خلال التعاون الثنائى في المشاريع البحثية المشتركة و برامج للتبادل الطلابي أو لقضاء فصل دراسي في المانيا semester abroad أو إتمام مشاريع التخرج بها أو بالإشراف المشترك على أطروحات الماجستير و الدكتوراه بدعم من الهيئة الألمانية للتبادل العلمي و العديد من المؤسسات الألمانية ، وهذا هو ما يميز الجامعة الألمانية عن نظائرها محلياً ودولياً في إتباعها لأسلوب تعليم أكاديمى متفرد.

كما تحدث الدكتور فولكر فولجموث رئيس المؤتمر المتحدث بأسم لجنة المعلومات البيئية في الجمعية الألمانية للمعلوماتية ، الأستاذ بجامعةHTW Berlin ، بأن فاعليات اعمال هذا المؤتمر تعقد لأول مرة خارج حدود أوروبا بمصر بحرم الجامعة الألمانية بالقاهرة وضم ما يقرب من 80 مشارك من دول عدة منها مصر و المانيا و هولندا واليابان و لوكسمبرج و قبرص سواء بالحضور أو المشاركة أونلاين ، بجانب مشاركة 3 علماء كمتحدثون رئيسيون ، و تنظيم عدد من ورش العمل ، معلناً أنه تم قبول بالمؤتمر 14 ورقة بحثية سوف يتم نشرهم في Springer – Progress in IS Series - هي دار نشر عالمية تنشر الكتب بما فيها الكتب الالكترونية والمجلات العلمية والتقنية والطبية.



وأضاف إلى أن هناك روابط تعاون علمية ثنائية وثيقة قائمة بين الجامعتين من خلال مشروع SUSTAIN المدعوم من الهيئة الالمانية للتبادل العلمي DAAD الذى يركز على جوانب الإستدمة والتحول الرقمى .

ومن جانبها نوهت الدكتورة أمنة رمزى الأستاذ المساعد بكلية الهندسة وعلوم المواد بالجامعة الألمانية بالقاهرة الرئيس المشارك بالمؤتمر بأن عقد المؤتمر لأول مرة بمصر خارج حدود أوروبا يعد حدثا بارزاً ، حيث يهدف المؤتمر إلى جمع الباحثين والممارسين وصناع السياسات لطرح الرؤي و تيسير التعاون عبر الحدود لمعالجة التحديات المشتركة باستخدام المعلوماتية البيئية و تعزيز الإدماج الرقمي من خلال سد الفجوات التكنولوجية في سياق أهداف التنمية المستدامة ، مشيرة إلى ان مؤتمر EnviroInfo 2024 ملتزم بتعزيز أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة و رؤية مصر 2030 ، وشملت موضوعات المؤتمر المعلوماتية البيئية ، تقنيات الرصد والاستشعار البيئي، والتحول الرقمي والاقتصاد الدائري، وهندسة البرمجيات المستدامة، والحلول المبتكرة، وتقييم الأثر البيئي، والتنمية المستدامة.

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