حزب الله يعلن استهداف حيفا بصلية صاروخية

أعلن حزب الله اللبناني استهداف منطقة الكريوت شمالي مدينة حيفا بصلية صاروخية.

وذكر الحزب في بيان أورده التليفزيون اللبناني اليوم "الأحد" أنه استهدف أيضا تجمعا لقوات الاحتلال الاسرائيلي عند أطراف مدينتي الخيام وشمع،كما استهدف ثكنة معاليه جولاني مقر قيادة لواء حرمون 810 الإسرائيلي.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق اليوم أن رشقة صاروخية بنحو 20 صاروخًا أُطلقت من لبنان على منطقة الجليل الغربي وخليج حيفا.