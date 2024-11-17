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الأحد 17 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

حزب الله يعلن استهداف حيفا بصلية صاروخية

حزب الله
حزب الله
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أعلن حزب الله اللبناني استهداف منطقة الكريوت شمالي مدينة حيفا بصلية صاروخية.
وذكر الحزب في بيان أورده التليفزيون اللبناني اليوم "الأحد" أنه استهدف أيضا تجمعا لقوات الاحتلال الاسرائيلي عند أطراف مدينتي الخيام وشمع،كما استهدف ثكنة معاليه جولاني مقر قيادة لواء حرمون 810 الإسرائيلي.
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق اليوم أن رشقة صاروخية بنحو 20 صاروخًا أُطلقت من لبنان على منطقة الجليل الغربي وخليج حيفا.

حزب الله مدينة حيفا