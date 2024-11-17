المستشار الألماني: موقف الرئيس الروسي من الحرب في أوكرانيا لم يتغير كثيرا

قال المستشار الألماني أولاف شولتس، في أول تعليق له على المكالمة الهاتفية التي أجراها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين،إن موقف الرئيس الروسي من الحرب في أوكرانيا لم يطرأ عليه أي تغيير يذكر.

وأضاف شولتس حسبما ذكرت قناة (دويتشه فيله) الألمانية اليوم الأحد أن محادثته مع بوتين كانت مفصلة،وأوضحت أن وجهات نظر الرئيس الروسي إزاء الحرب لم تتغير كثيرا،وهذا ليس نبأ جيدا،لافتا إلى أنه كان من الأهمية بمكان تبديد أية اعتقادات قد تكون لدى الرئيس الروسي بأن الدعم الغربي لأوكرانيا من الممكن أن يضعف.

ومع قرب عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، أكد المستشار الألماني أنه من المهم أيضا أن يكون هناك قادة أوروبيون يتحدثون إلى الرئيس بوتين، وليس الرئيس الأمريكي فقط.

جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها شولتس للصحفيين بمطار برلين قبيل توجهه إلى البرازيل للمشاركة في قمة مجموعة العشرين التي تعقد يومي 18 و19 نوفمبر الحالي بمدينة "ريو دي جانيرو".

وكان متحدث باسم الحكومة الألمانية قد أعلن يوم الجمعة الماضي أن المستشار الألماني حث الرئيس الروسي، خلال اتصال هاتفي هو الأول بين الزعيمين منذ نحو عامين،على إنهاء الحرب في أوكرانيا وسحب القوات، وشدد على أن ألمانيا ستدعم أوكرانيا طالما اقتضى الأمر.

وأضاف المتحدث أن شولتس أبلغ بوتين أيضا بأن روسيا يجب أن ترتب لمفاوضات مع أوكرانيا بهدف تحقيق سلام عادل ودائم.