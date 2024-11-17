أسرة شاب تُوفي إثر سقوطه من علو تكشف ملابسات وفاته

تجري النيابة العامة التحقيقات حول وفاة مريض نفسي إثر سقوطه من الطابق الرابع بالعجوزة.



واستمعت جهات التحقيقات لأقوال أسرة المتوفى، حيث أكدت أنه كان يعانى من مرض نفسي واكتئاب، جعله يُقدم على الانتحار، و لم يشتبهوا فى وفاته جنائياً.



تلقي المقدم أحمد فاروق رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط شخص من علو بشارع أبو بكر الصديق بمنطقة ميت عقبة بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور علي جثة عاطل وسط بركة من الدماء، وبعمل التحريات تبين أنه عاطل مصاب بمرض نفسي، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.



وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.