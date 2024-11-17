توقيع بروتوكول تعاون بين وزاة الرياضة و المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مع المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات؛ بشأن تنظيم ندوات توعوية داخل مراكز الشباب والهيئات الشبابية لنشر ثقافة الوعي بأهمية الحد من المنشطات.



يهدف البروتوكول إلى نشر ثقافة الوعي بأهمية الحد من المنشطات بمراكز الشباب والهيئات الشبابية من خلال تنفيذ حزمة من البرامج والأنشطة التوعوية، استضافة المتخصصين في هذا المجال في التجمعات الشبابية، وتنظيم جلسات حوارية مع الشباب وبعض الأنشطة والبرامج التي تنظمها الوزارة، اتاحة مراكز الشباب لتنفيذ اللقاءات التوعوية، وشن حملات توعوية.



بالإضافة إلى مشاركة متخصصين من المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات لتنفيذ ندوات ولقاءات توعوية بمراكز الشباب للتعريف بأهمية اللعب النظيف وتوعية أولياء الأمور والمدربين من مخاطر المنشطات.



في هذا السياق، أكد الدكتور أشرف صبحي أن توقيع البروتوكول يأتي في إطار خطة الوزارة لتطوير الرياضة والرياضيين والتي توليها أهمية قصوي وتسعي لتحقيق رؤية القيادة السياسية، وتعزير الرياضة وصحة الرياضيين ومعدلات اللياقة البدنية والتغذية والصحة العامة ، من أجل النهوض بالمنظومة الرياضية وتحقيق النجاحات في البطولات الرياضية.



وأشار إلى أن التعاون المشترك مع المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات لتفعيل كونها مع الوزارة ذات تخصص متميز في البرامج الرياضية المستهدفة للشباب الذي يعد بمثابة الامن القومي للوطن.