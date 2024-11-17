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الأحد 17 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بريطانيا تدين الهجمات الروسية ضد منشآت الطاقة في أوكرانيا

ديفيد لامي
ديفيد لامي
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أدان وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي الهجمات الروسية على شبكة الطاقة في أوكرانيا.
وقال لامي حسبما ذكرت قناة (سكاي نيوز) البريطانية اليوم الأحد إن الضربات الروسية ضد البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا قبيل حلول فصل الشتاء الثالث في ظل الحرب تظهر الرغبة في إضعاف عزيمة أوكرانيا، مؤكدا مواصلة دعم بلاده لكييف طالما اقتضى الأمر.
وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قد أعلن في وقت سابق اليوم، أن بلاده تعرضت لهجوم روسي ضخم استهدف البنية التحتية للطاقة في جميع مناطق البلاد، واستُخدم فيه 120 صاروخا و90 مسيرة.

أوكرانيا الهجمات الروسية