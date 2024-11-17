محافظ الدقهلية يتفقد قرية الأحمدية ويستمع لشكاوى المواطنين بشأن تأخر صرف الأسمدة

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، قرية الأحمدية بمركز شربين ، حيث تفقد وحدة طب الأسرة ضمن مبادرة حياه كريمة والتقي بالأطقم الطبية والمواطنين المترددين علي الوحدة.

ووجه المحافظ للعاملين بضرورة الحفاظ علي هذا الصرح الطبي المتميز ، مشيراً إلي أن مبادرة حياة كريمة غيرت وجه الحياه لأهالينا في القرى .

وتفقد " المحافظ " مدرسة حسين خضير الثانوية المشتركة ومدرسة حلمي النفراوي الابتدائية لمتابعة سير العملية التعليمية ، والتقى بالطلاب وأجرى حواراً معهم وحثهم علي الجد والمذاكرة والمثابرة وتحمل الصعاب من أجل تحقيق النجاح وطموحاتهم وامانيهم مشيراً إلي أنه ليس هناك نجاح بدون تعب وليس هناك بدون فشل .

والتقي اللواء " مرزوق " بالمواطنين واستمع الي مطالبهم ووجه بدراستها وحلها من خلال التنسيق مع كافة الجهات المعنية.

ووجه " المحافظ " رئيس المدينة ونوابه ورئيسة الوحدة المحلية بتكثيف أعمال النظافة بالقرية ووضع صناديق للقمامة.

كما وجه مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالمحافظة بسرعة التنسيق والتعاقد مع إحدى الجمعيات الأهلية لتولي عملية الجمع المنزلي من المنازل من أجل الحفاظ علي النظافة العامة وعدم إلقاء القمامة في المجاري المائية ، وكلف مدير إدارة المتابعة بالمحافظة بمتابعة مستوي النظافة بالقرية .

كما كلف اللواء " مرزوق " لوكيل وزارة الزراعة بصرف الأسمدة الكيماوية للمزارعين بالتساوي الغير مخالفين الدورة الزراعية ، وسرعة صرف الأسمدة الخاصة بأحد المزارعين بعد أن التقي به واستمع الي شكوته من تأخر صرف الأسمدة الخاصة بأرضه ، ووجه لمدير المتابعة بالمحافظة بمتابعة عملية صرف الأسمدة بالجمعية .

وايضا كلف " المحافظ " مدير المتابعة بالمحافظة بالتنسيق مع شركة مياه الشرب صيانة خط مياه الشرب الرئيسي بجوار كوبري القرية حفاظاً علي مياه الشرب وعدم اهدارها.

كما وجه اللواء " مرزوق " لمسئولي شركة الغاز بسرعة تركيب عدادات الغاز الطبيعي للمنازل والوحدات السكنية بالقرية التي تم الانتهاء من توصيل الغاز إليها.

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