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الأحد 17 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

محرز يقود الجزائر لمواجهة ليبيريا فى التصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2025

منتخب الجزائر
منتخب الجزائر
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أعلن فلاديمير بيتكوفيتش المدير الفنى لمنتخب الجزائر، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره ليبيريا، وذلك بعد قليل على ملعب "حسين ايت أحمد"، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من المرحلة النهائية لتصفيات كأس أمم أفريقيا 2025.
وجاء تشكيل المنتخب الجزائرى كالتالى:
حراسة المرمى: أليكسيس جندوز.
خط الدفاع: عيسى ماندي - محمد الأمين توجاي - رامي بن سبعيني.
خط الوسط: فارس شايبي - يوسف عطال - أحمد قندوسي - جوان حجام.
خط الهجوم: رياض محرز - بغداد بونجاح - أمين جويري.
ويمتلك المنتخب الجزائرى 13 نقطة بعد 5 جولات، جمعهم من الفوز في 4 مواجهات وتعادل في لقاء وحيد، وسجل لاعبوه 11 هدفا، وتلقت شباكه هدف وحيد، ليعلن تأهله إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا 2025 منذ الجولة الرابعة.
بينما يتواجد منتخب ليبريا فى المركز الثالث برصيد 4 نقاط جمعها من 5 جولات، حيث فاز في مباراة وتعادل مثلها وخسر 3 مواجهات وسجل نجومه 3 أهداف وسكن مرماه 7 أهداف.

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