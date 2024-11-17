الجيش اللبناني يعلن استشهاد وإصابة 4 من عناصره في غارة إسرائيلية

أعلن الجيش اللبناني اليوم الأحد، استشهاد وإصابة 4 من عناصره في غارة إسرائيلية على بلدة الماري بقضاء حاصبيا بمحافظة النبطية.

وأوضح الجيش في بيان مقتضب نشرته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مركزًا للجيش اللبناني بشكل مباشر في بلدة الماري،مما أدى إلى استشهاد عسكريين اثنين وإصابة اثنين آخرين.

وفي السياق، أفادت الوكالة اللبنانية بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة على مبنى في بلدة البازورية بقضاء صور في محافظة الجنوب،وكذلك غارتين على بلدتي بيت ياحون وعيتا الجبل بقضاء بنت جبيل في محافظة النبطية، بالإضافة إلى غارة استهدفت مبنى بلدية خربة سلم، مما أدى إلى تدميره بالكامل.

واستهدفت قوات الاحتلال بلدة كفرشوبا في قضاء حاصبيا بالقصف المدفعي،إلى جانب غارة على منزل في بلدة القصر الحدودية بقضاء الهرمل، وكذلك سلسلة غارات استهدفت بلدة شمع، والبازورية، وهناك معلومات أولية تشير إلى وجود إصابات.