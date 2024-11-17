ads
الأحد 17 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الجيش اللبناني يعلن استشهاد وإصابة 4 من عناصره في غارة إسرائيلية

غارة إسرائيلية على
غارة إسرائيلية على لبنان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن الجيش اللبناني اليوم الأحد، استشهاد وإصابة 4 من عناصره في غارة إسرائيلية على بلدة الماري بقضاء حاصبيا بمحافظة النبطية.
وأوضح الجيش في بيان مقتضب نشرته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مركزًا للجيش اللبناني بشكل مباشر في بلدة الماري،مما أدى إلى استشهاد عسكريين اثنين وإصابة اثنين آخرين.
وفي السياق، أفادت الوكالة اللبنانية بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة على مبنى في بلدة البازورية بقضاء صور في محافظة الجنوب،وكذلك غارتين على بلدتي بيت ياحون وعيتا الجبل بقضاء بنت جبيل في محافظة النبطية، بالإضافة إلى غارة استهدفت مبنى بلدية خربة سلم، مما أدى إلى تدميره بالكامل.
واستهدفت قوات الاحتلال بلدة كفرشوبا في قضاء حاصبيا بالقصف المدفعي،إلى جانب غارة على منزل في بلدة القصر الحدودية بقضاء الهرمل، وكذلك سلسلة غارات استهدفت بلدة شمع، والبازورية، وهناك معلومات أولية تشير إلى وجود إصابات.

الجيش اللبناني لبنان قوات الاحتلال الإسرائيلي غارة استشهاد