جامعة بنها تنظم ندوة عن حقوق الإنسان "تحديات وإنجازات "

افتتح الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، ندوة حقوق الإنسان - " تحديات وإنجازات " بحضور الدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وحاضر فيها اللواء أركان حرب محمد حجازي.



وحضر الندوة الدكتور أسامة صلاح عميد كلية علوم الرياضة، والدكتور وليد طلعت القائم بأعمال عميد كلية العلاج الطبيعى ، والدكتور إبراهيم راجح المدير التنفيذي لوحدة إدارة الأزمات والكوارث بالجامعة، وتنسيق وتنظيم الأستاذة رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور هاني زكريا وكيل كلية علوم الرياضة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور أحمد نجيب نائب المشرف العام على مركز إعداد القادة ، وطلاب الجامعة.



وفى كلمته أكد الدكتور ناصر الجيزاوي، أن الدولة المصرية حريصة على تطبيق معايير حقوق الانسان في مختلف المجالات ، مشيرا إلى أنه خلال الـ 10 سنوات الماضية شهدت منظومة التعليم العالي طفرة كبيرة حيث أصبح لدينا 120 جامعة مختلفة تقدم خدماتها للطلاب، وذلك في إطار تأهيلهم لسوق العمل وتجهيزهم على أعلى مستوى للمنافسة في السوق المحلية والدولية.



وأضاف " الجيزاوي " أن الصحة أحد المجالات العامة لحقوق الانسان ونجحت الجهود في تطوير منظومة الصحة ، مشيرا الى أن مستشفيات بنها الجامعية شهدت تطورا كبيرا خلال الفترة الماضية، حيث وصلت حجم استثماراتها إلى 600 مليون جنيه ما بين رفع كفاءة وشراء أجهزة طبية حديثة بهدف توفير كافة سُبل الرعاية الصحية للمرضى المُترددين عليها.



وأشار " الجيزاوي" إلى إطلاق الدولة المصرية العديد من المبادرات الرئاسية التي تدعم وتحقق كافة أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، منها مبادرة "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري والتي أشاد بها المجتمع الدولي، والتي استطاعت فى القضاء على عدد من المناطق العشوائية ، والتخفيف عن كاهل المواطنين بتنفيذ العديد من المشروعات التنموية في مختلف المجالات ، بالإضافة الى مبادرة " بداية جديدة لبناء الإنسان " والتي تستهدف إحداث تغييرات بناء الإنسان المصري صحيًا واجتماعيًا وتعليميًا ، وتحسين جودة الحياة، والاستثمار في رأس المال البشري في سبيل تحقيق التنمية المستدامة بمفهومها الشامل.



وطالب رئيس الجامعة الطلاب بعدم الانسياق وراء الشائعات التي توجهها بعض مواقع التواصل الاجتماعي، و تقارير المنظمات الدولية حول انتهاء حقوق الانسان في بعض الدول، مؤكدا أن الجامعة حريصة على تنمية وعي الطلاب بهدف إعداد أجيال ترسخ لديها قيم الانتماء والولاء للوطن.

من جانبه قدم اللواء أركان حرب محمد حجازي، عرض تقديمي عن مفهوم حقوق الإنسان ، وأنواع حقوق الإنسان ، والمعاهدات الدولية ، وتحديات تطبيق حقوق الإنسان في العالم.



وخلال الندوة دار نقاش بين اللواء أركان حرب محمد حجازي ، والطلاب حيث أجاب على الاستفسارات لتوضيح توجهات الدولة لترسيخ قيم حقوق الإنسان.

جامعة بنها

IMG-20241117-WA0010

IMG-20241117-WA0009

IMG-20241117-WA0008