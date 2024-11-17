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الأحد 17 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد رسامة شيوخ وشمامسة جدد بكنيسة طحا الأعمدة

في بداية جولته الرعوية بمحافظة المنيا..

الدكتور القس أندرية
الدكتور القس أندرية زكي
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شهد الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الأحد، حفل رسامة شيوخ وشمامسة جدد بالكنيسة الإنجيلية بطحا الأعمدة، لمجمع مشيخة المنيا الإنجيلي، وذلك في مستهل جولته الرعوية بمحافظة المنيا، وذلك بحضور القس مدحت زهيان، رئيس مجمع مشيخة المنيا الإنجيلي، والشيخ الدكتور ماجد فؤاد، نائب رئيس المجمع، والقس مجدي رمزي، راعي الكنيسة الإنجيلية بطحا الأعمدة، والقس جوزيف مجدي، الراعي الشريك، والقس إسحق النميري، والشيخ عزت فهمي، رئيس لجنة الشيوخ بمجمع المنيا، بالإضافة إلى عدد من قيادات مجلس الكنيسة، وشعب كنيسة طحا الأعمدة.

في بداية كلمته، قدّم الدكتور القس أندريه زكي تهانيه القلبية للشيوخ والشمامسة الجدد وعائلاتهم، مؤكدًا أن الخدمة في الكنيسة ليست مجرد تكليف، بل هي رسالة تتطلب اجتهادًا وإيمانًا عميقًا. وأضاف قائلاً: "الثبات في وقت الشدة يتطلب اجتهادًا وتضحية، لأننا نؤمن بوعد الله القادر على تحقيق المستحيلات. الخدمة ليست نزهة أو منصبًا، لكنها عطاء بلا حدود، وجهاد لبناء المستحيلات، لأن أعيننا دومًا نحو الرب."

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الدكتور القس أندرية زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر شيوخ شمامسة الكنيسة الإنجيلية بطحا الأعمدة القس مدحت زهيان رئيس مجمع مشيخة المنيا الإنجيلي