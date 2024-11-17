الذهب يفقد 5 جنيهات جديدة في تعاملات اليوم

فقد الذهب اليوم، داخل محلات الصاغة 5 جنيهات جديدة في الجرام الواحد بنهاية تعاملات اليوم الأحد، ليستمر بذلك نزيف المعدن الأصفر داخل السوق المحلية على مستوى الأعيرة المختلفة.

وسجل سعر عيار 21 حوالي 3530 جنيه للبيع و3550 جنيه للشراء والجنيه الذهب نحو 28.24 ألف جنيه للبيع و24.8 ألف جنيه للشراء.

وبلغ سعر عيار 14 نحو 2353 جنيه للبيع و 2366 جنيه للشراء و عيار 18 نحو 3025 جنيه للبيع و 3042 جنيه للشراء.

وسجل سعر أوقية الذهب نحو 2562 دولار للبيع و 2563 دولار للشراء وعيار 24 نحو 4034 جنيه للبيع و 4057 جنيه للشراء.